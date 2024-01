Foto: Reprodução Estas são as 5 raças de cachorro que menos latem

Está pensando em adotar um cachorro, mas fica com medo do animal ser barulhento demais e acabar atrapalhando as suas atividades diárias e incomodar a vizinhança? Calma, nem todos os cães são agitados e barulhentos e nós vamos te mostrar.

Algumas espécies de cão podem realmente ser o melhor amigo daquelas pessoas que amam animais, mas precisam de silêncio durante as suas atividades cotidianas. Tanto raças grandes, quanto as pequenas possuem cachorros que são discretos e podem conviver silenciosamente com você.

5 raças de cachorro que menos latem

Selecionamos as 5 raças de cães que são as mais silenciosas e pacíficas! Nos baseamos em publicação do site especializado em animais Optimum Pet .

5. Whippet

Conhecidamente uma raça de cães que é bastante reservada, os Whippets se caracterizam por serem uma das espécies de cachorro das mais silenciosas. Esses animais são gentis, amorosos e tranquilos, o que os torna o pet ideal para casas com crianças e que demandam um pouco mais de sossego.

4. São Bernardo

Os cães da raça São Bernardo são famosos pela sua beleza e pelo porte bem grande , porém se engana quem pensa que esses cães são barulhentos! Esses animais são geralmente tranquilos e bastante sossegados, não sendo do tipo de cão que late sem parar e, na verdade, são amáveis, pacíficos e sociáveis.

3. Bulldog Francês

Apesar de terem uma aparência forte e até mesmo amedrontadora, os Bulldogs Franceses não são muito barulhentos! Esses cães costumam resmungar moderadamente, mas de forma geral não costumam latir demais. Esses animais são amorosos, sociáveis e se adaptam bem a espaços pequenos.

2. King Charles Spaniel

Esses animais são pequenos, adoráveis e fofos! Além disso, eles têm uma personalidade calma e não são muito barulhentos. Ostentando um temperamento dócil e afetuosos, esses cães se adaptam facilmente aos ambientes e às pessoas, o que os torna ótimos para famílias grandes e pessoas mais velhas.

1. Basenji

O Basenji é conhecido como o “cão que não late”, mas isso não quer dizer que eles sejam totalmente quietos! Ao invés de latir, eles fazem sons diferentes, como uivos, rosnados e murmúrios, entretanto, os basenji são cachorros bastante inteligentes, independentes e procuram se comunicar de maneiras únicas.

