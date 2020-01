Estas são as 3 melhores dietas para perder peso de acordo com ranking mundial

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas que acompanham o horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

Bom período para buscar o autoconhecimento e acreditar cada vez mais em sua força. Marte segue em Sagitário: você pode cultivar sua própria verdade, ao mesmo tempo em que respeita a verdade alheia. Pode ser mais autêntico e se afastar de pessoas, situações, atividades e interesses que não são verdadeiros, que não fazem sentido e não mais ressoam em você. Prepare-se para uma etapa profissional, quando deverá se esforçar para aprimorar projetos, investir em concretizações a médio e longo prazo.

TOURO

Dia bom para diversificar assuntos, conversar, tirar dúvidas, desfazer desentendimentos. A Lua segue em Gêmeos e você pode circular, interagir, buscar novidades e comunicar suas ideias com mais criatividade. A objetividade, a determinação e a disciplina mental ganham evidência com o Sol em Capricórnio. Além disso, Sol e Mercúrio se combinam com Netuno, favorecendo palavras inspiradas. Conte com mais fluidez nos intercâmbios, esteja aberto e flexível para dialogar e tirar dúvidas.

GÊMEOS

Ideias e soluções inspiradas surgem para resolver de vez assuntos que há tempos ocupavam a cabeça. A Lua segue em seu signo, o interesse por novidades se acentua, você fica mais curioso e falante. Aproveite para trocar ideias com mais flexibilidade e leveza. Você pode ganhar clareza e desfazer confusões. Sol e Mercúrio seguem juntos e se combinam com Netuno, favorecendo a expressão artística e sensível. A prosa se mistura com a poesia. Fica mais fácil encontrar as palavras certas para tocar o coração das pessoas.

CÂNCER

Novidades em pauta. A Lua segue no comunicativo Gêmeos, você fica mais curioso pode conversar, trocar ideias e buscar novas informações. Aproveite para tirar os atrasos dos últimos dias e fazer o tempo render mais. Sócios, clientes, investidores e colaboradores continuam em primeiro plano com o Sol no signo oposto. Procure manter-se aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e aprender. Invista também nas artes, nos temas elevados e em tudo o que possa proporcionar inspiração.

LEÃO

Bom período para circular e atualizar notícias em bate-papos informais. É dia de movimento mental e comunicação, com a Lua em Gêmeos. Aproveite para cultivar alegria e gratidão pelo que a vida lhe oferece, esteja aberto para novas amizades e parcerias. O Sol se combina com Netuno, aproveite para concentrar-se no seu bem-estar. Você pode deixar de lado a ansiedade em favor da tranquilidade, do prazer, da autoestima e da inspiração. Vale também investir nas artes e na beleza em todos os sentidos.

VIRGEM

Bom período para novos aprendizados e intercâmbios. Você pode mudar o que for preciso para tornar a vida mais bela, harmoniosa e saudável. Aproveite também para limpar preocupações e reprogramar a mente com mantras ou afirmações positivas. Os projetos devem ser práticos e viáveis. As responsabilidades e os compromissos não podem ser negligenciados. Bom período também para alinhar interesses com parceiros e pessoas queridas. Estabeleça metas, priorize e cultive disciplina para que possa atingir seus objetivos.

LIBRA

Desligar-se conscientemente do que não serve mais é algo inteligente a se fazer. Sol e Mercúrio seguem juntos em Capricórnio para ajudá-lo a dosar as expectativas com realismo e senso prático. Continue cultivando a confiança em si, no seu trabalho e nas suas criações. Pessoas que acreditam em você e em suas capacidades podem ajudá-lo. É tempo de repensar no futuro, estabelecer rumos, metas, intenções, preparar as estratégias, comprometer-se com determinação a criar um futuro melhor.

ESCORPIÃO

A intuição está afiada. É tempo de olhar para o futuro, de sair da estagnação e criar novas soluções. Marte segue em Sagitário, estimulando confiança, movimento, autonomia e ação. Seu olhar está mais aguçado. Cresce sua capacidade de agir conectado com o coração. Bom momento também para inteirar-se das novidades, com a Lua em Gêmeos. Com flexibilidade e leveza, sem teimosia, nem exageros! É melhor transformar velhos comportamentos, ao invés de insistir em velhas opiniões.

SAGITÁRIO

Deixe para trás questões do passado que já não servem mais. Marte segue em seu signo: é tempo de movimento, ação e transformação. Reveja seus planos para perceber os novos ingredientes que deve adicionar em sua receita. Seus talentos, capacidade e o valor de seu trabalho passam por um período de avaliação. Reflita: Você acha que merece ganhar mais? Então aproveite o período para traçar planos, refletir sobre como pode conquistar terreno e expandir seus lucros. Conte com mais garra e determinação pra isso.

CAPRICÓRNIO

Você pode estabelecer os propósitos deste novo com senso prático e maturidade. Conte com mais inspiração e intuição também! Sol e Mercúrio se combinam com Netuno, prometendo mais fluidez e sensibilidade nos intercâmbios. É tempo de elevar os sentimentos, assim atrai mais oportunidades. Continue também a investigar-se. O foco deve ser sobre você mesmo, para que possa perceber os hábitos, pensamentos e atitudes a serem transformados. Evite acumular mais compromissos e funções do que já tem.

AQUÁRIO

Mais comunicação e movimento no período. Está mais fácil cultivar inteligência, criatividade e visão para agir no momento certo e conseguir avançar. É tempo de importantes libertações, limpezas e desintoxicações. No final de um ciclo solar, você pode promover uma verdadeira faxina em sua vida. Fique atento, muitas situações continuarão vindo à tona para indicar o que dever ser mudado e os novos rumos que deve tomar. Ideias e oportunidades de crescimento podem surgir quando estiver em conversas com amigos.

PEIXES

Procure intercalar os momentos sociais, de trocas e de intercâmbio, com momentos de reflexão e meditação. É tempo de avaliações e reflexões, principalmente sobre as finanças. Já sabe quais as metas deste novo ano? O Sol segue em harmonia com Netuno: você pode traçar planos mais realistas e ao mesmo tempo mais inspirados. Maturidade e determinação são as qualidades em destaque. Aproveite e questione sobre o que significa vencer e alcançar o sucesso. Lembre-se que o crescimento também deve ser interno e espiritual.