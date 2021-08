“Estarei onde o povo estiver”, diz Bolsonaro sobre 7 de setembro

Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

Durante cerimônia de entrega de moradias em Manuas, o atual presidente Jair Bolsonaro, afirmou que estará “onde o povo estiver” no dia 7 de setembro. Dia em que está marcada uma manifestação organizada por seus apoiadores em São Paulo. O motivo do ato é a implementação do voto impresso , defendido pelo presidente.

“Agora há pouco perguntaram para mim onde eu estarei por ocasião do dia 7 de setembro. Eu posso dizer para vocês, como sempre, que estarei onde o povo estiver”, disse Bolsonaro durante a entrega de moradias do programa Casa Verde e Amarela.

Mesmo com a reijeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados, o presidente mantém seu discurso ontra o atual sistema de urnas eletrônicas .