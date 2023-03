Estão disponíveis as agromensais de fevereiro/2023

Cepea, 07/03/2023 – O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, disponibiliza hoje as agromensais de fevereiro de 2023.

Confira aqui!

Abaixo, alguns trechos das análises retrospectivas:

AÇÚCAR: Os preços do açúcar cristal branco subiram no mercado spot do estado de São Paulo em fevereiro. A sustentação foi atribuída à menor oferta do açúcar de melhor qualidade (tipo Icumsa até 180). No entanto, mesmo com pouca disponibilidade, a fraca demanda levou algumas usinas a cederem nos preços de venda, especialmente no início e no final do mês.



ALGODÃO: Mesmo em período de entressafra, os preços do algodão em pluma atravessaram mais um mês com poucas oscilações. Entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, caiu 1,54%, fechando a R$ 5,1750/lp no encerramento de fevereiro.



ARROZ: Os preços do arroz em casca estiveram em queda em praticamente todo o mês de fevereiro de 2023 no Rio Grande do Sul. Os valores acompanharam as baixas observadas nos elos superiores da cadeia produtiva (arroz beneficiado e varejo), ainda que menos intensas. Esse movimento baixista era esperado no período devido ao avanço da colheita e ao fato de que produtores estavam realizando negociações para pagamento das despesas de curto prazo.



BOI: A suspensão dos envios de carne bovina à China no dia 23 de fevereiro, devido a um protocolo estabelecido entre o Brasil e o país asiático em casos de identificação de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) – mais conhecida como “mal da vaca louca” – no rebanho nacional, enfraqueceu o ritmo de negócios no mercado interno na última semana do mês e, consequentemente, os preços da arroba.



CAFÉ: Em fevereiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do café arábica tipo 6, posto na capital paulista, teve média de R$ 1.129,52/saca de 60 kg, 11,9% acima da de janeiro/23 e a maior desde outubro/22, em termos nominais. No geral, ainda há incertezas sobre o volume da safra brasileira 2023/24, devido às adversidades climáticas nos últimos anos, como seca, geadas e o recente elevado volume de chuvas.

ETANOL: A temporada 2022/23 de cana-de-açúcar do Centro-Sul se aproxima do final. Na parcial da atual safra (de abril/22 a fevereiro/23), as médias dos Indicadores semanais CEPEA/ESALQ (São Paulo) dos etanóis hidratado e anidro foram de respectivos R$ 2,8443/litro e R$ 3,2444/litro, com ambas ficando 15% abaixo das do mesmo período da temporada anterior, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IGP-M de fevereiro-23).

FRANGO: Os preços da carne de frango reagiram em fevereiro na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, interrompendo, portanto, o movimento de queda que vinha sendo registrado desde outubro de 2022. A reação dos valores dos produtos avícolas esteve atrelada sobretudo ao aquecimento da demanda, registrado a partir da primeira quinzena de fevereiro. Além disso, o bom ritmo das exportações enxugou a disponibilidade de carne no mercado doméstico, reforçando o movimento de recuperação dos preços.

MILHO: As negociações envolvendo milho estiveram lentas na maior parte de fevereiro, tanto no mercado interno quanto nos portos. A lentidão se deve principalmente à ausência de compradores, que aguardam o andamento da colheita da safra verão e da semeadura da segunda safra, que pode ser recorde no Brasil.



OVINOS: Os preços do cordeiro vivo apresentaram movimentos distintos dentre as regiões acompanhadas pelo Cepea em fevereiro. Os preços recuaram em boa parte da região Centro-Oeste, enquanto as cotações avançaram nos estados do Sul e em São Paulo.

SOJA: Os prêmios de exportação de soja no Brasil caíram em fevereiro, registrando, inclusive, patamares negativos – esse cenário não era visto desde junho/21, considerando-se um contrato de primeiro vencimento. Essa queda esteve atrelada à baixa demanda externa e às estimativas de produção recorde no Brasil na safra 2022/23 e de maior área de cultivo nos Estados Unidos em 2023/24. As quedas foram acentuadas pela desvalorização do dólar frente ao Real (que reduz a competitividade da soja brasileira e, consequentemente, leva o demandante ao maior concorrente do Brasil, os Estados Unidos). Em fevereiro, o dólar teve a menor média desde ago/22, que foi de R$ 5,1792, quedas de 0,3% sobre o mês anterior e de 0,2% se comparado há um ano.

TRIGO: As negociações de trigo no Brasil seguiram em ritmo lento em fevereiro. Além do carnaval, muitos agentes de moinhos estavam afastados do mercado, sinalizando estar abastecidos. Outros demandantes estavam atentos à possível necessidade de produtores e de cooperativas de liberar espaço de armazenagem para a chegada mais intensa da safra verão. Isso, por sua vez, pode pressionar os valores.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Outras informações: [email protected] e (19) 3429 8836.

Fonte: CEPEA