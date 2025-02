Estão abertas inscrições para Programa Jovem Senador 2025

A Secretaria da Educação (Sedu) anuncia a abertura das inscrições para o Programa Jovem Senador 2025. Com o tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, o programa visa estimular a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania, além de promover o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro.

Serão selecionados 27 estudantes vencedores estaduais, sendo um representante de cada estado, além do Distrito Federal, juntamente com seus respectivos professores orientadores. Esses participantes terão a oportunidade de envolver-se em atividades, como debates, simulação de votações, palestras com parlamentares e visitas guiadas ao Senado Federal, durante a Semana de Vivência Legislativa, que acontecerá de 18 a 22 de agosto de 2025, em Brasília (DF).

As inscrições se estenderão até o dia 30 de abril de 2025. Para se candidatar, os interessados devem cumprir alguns pré-requisitos. O regulamento completo e a ficha de inscrição podem ser acessados por meio do site senado.leg.br/jovemsenador.

As dúvidas em relação às regras do Programa também podem ser encaminhadas para [email protected] (coordenadora do PJS – Gerência de Ensino Médio) e [email protected] (coordenador do PSJ – Gerência de Currículo da Educação Básica).

Edição anterior

Em 2024, o representante do Espírito Santo no Programa Jovem Senador foi o estudante Antônio Luiz Zani de Souza, matriculado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Pinto Coelho, do município de Santa Teresa. Quem o orientou foi o professor Raphael Barreto Goes Coutinho.

Antônio dissertou sobre “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”, tema da edição anterior do Programa e, por meio de sua participação na Semana de Vivência Legislativa, ele pôde conhecer e vivenciar o funcionamento do Poder Legislativo no Brasil.

