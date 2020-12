Estão abertas inscrições para processo seletivo simplificado do Prodest

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). A oferta é de 11 vagas para o cargo de Técnico de Nível Superior nas seguintes áreas: Desenvolvedor C# (7), Desenvolvedor C (2), Desenvolvedor Oracle (1) e Business Intelligence – BI (1).

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 31 deste mês, pelo site www.selecao.es.gov.br, onde está disponível o edital da seleção. Pode ser feita apenas uma inscrição do CPF.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter graduação ou pós-graduação em cursos ligados à Tecnologia da Informação. A seleção terá prova de títulos, que vai considerar a experiência e a qualificação profissional dos candidatos. Os contratos terão uma duração máxima de 36 meses.

Os selecionados terão um salário de R$ 4.599,13 e um auxílio-alimentação de R$ 300,00. As dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini

(27) 3636-7159

[email protected]