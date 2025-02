Estão abertas as inscrições para o curso de Eletricista Veicular

Estão abertas, até o dia 07 de março, as inscrições para o curso de Eletricista Veicular. São 20 vagas voltadas prioritariamente para atender beneficiários do Bolsa Família e do Bolsa Capixaba, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O curso faz parte das ações do Capaz Indústria de Base, projeto que integra o programa Empregar-ES, elaborado com intuito ampliar a qualificação da mão de obra destinada a indústria de base no estado do Espírito Santo.



Os interessados podem fazer suas inscrições no Centro de Referência de Assistência Social de Maruípe, na Paróquia Santa Maria de Calcutá e no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Bento Ferreira, em Vitória, das 9h às 18h. Para se inscrever é necessário levar documento de identidade com foto e um comprovante de residência, em Itararé e no Senai, no período de 9h às 17h.



Capaz Indústria de Base

O Capaz faz parte do escopo do programa Empregar-ES e foi construído com objetivo atender à crescente mão de obra qualificada por parte da indústria de base no Espírito Santo, focando na capacitação dos principais públicos atendidos pelos programas sociais do Governo Federal e Estadual.

O projeto é uma parceria entre o Ministério de Trabalho e Emprego – MTE e a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e visa atender mais de 700 pessoas por meio de 15 cursos de diferentes especialidades em 15 municípios capixabas.



Serviço:

Curso de Eletricista Veicular

Inscrições: até o dia 07 de março

Locais de inscrição: Cras de Maruípe (R. Dom Pedro I, 72 – Maruípe, Vitória); Paróquia Santa Maria de Calcutá (R. Argeu Farias Gomes, 62b – Itararé, Vitória); SENAI-ES (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2235 – Bento Ferreira, Vitória).

Horário: de 9h às 17h (de segunda a sexta-feira)

*Levar documento de identidade com foto e comprovante de residência.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Ana Luiza Freitas

(27) 3636-6803 (27) 99949-8105

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES