Estão abertas as inscrições para III Simpósio Capixaba sobre Solos e Deficit Hídrico on-line

Já estão abertas as inscrições para o III Simpósio Capixaba sobre Solos e Deficit Hídrico: “Ciência para Redução das Desigualdades”. O evento será realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com o Núcleo Regional Leste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NRL-SBCS), nos dias 21 e 22 de setembro, das 19h às 21h, no canal IncaperTV no Youtube, por meio de transmissão ao vivo.

As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, pelo do link https://forms.gle/6byQB7hDWBb7o5cq8 e não são obrigatórias. Porém, só receberão o certificado, via e-mail, aqueles que a fizerem.

O coordenador-geral do simpósio, o pesquisador do Incaper e vice-diretor do Núcleo Regional Leste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, André Guarçoni, lembrou que o título do simpósio evidencia a utilização da “ciência para redução das desigualdades”.

“Para nós, a base científica é primordial para a discussão dos conhecimentos divulgados. O simpósio tem por princípio manter uma completa independência em relação às linhas ideológicas de pensamento, focando apenas em conceitos e tecnologias comprovados pela ciência”, disse Guarçoni.

Segundo ele, o evento irá contar com participantes de outros Estados, uma vez que a parceria com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo confere maior abrangência ao simpósio, mesmo que este seja direcionado para a solução de problemas hídricos do Espírito Santo.

“São profissionais altamente qualificados que vêm somar ao conhecimento desenvolvido no Estado, direcionando os esforços para a utilização sustentável dos solos e a mitigação do déficit hídrico”, explicou o coordenador do simpósio.

O primeiro Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit Hídrico foi realizado em 2016, em uma parceria entre o NRL-SBCS e o Incaper, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), impulsionado pela grave crise hídrica que assolava o Espírito Santo, e, em 2018, o evento foi mantido.

O simpósio é realizado a cada dois anos, uma vez que novos períodos de déficit hídrico são esperados. O III Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit Hídrico teve o atraso de um ano, devido à pandemia.

Programação:

Primeiro Dia (21/09/2021) Atividades Tema: Solos Início: 19:00 h Palestra 1 Gênese de solos coesos dos tabuleiros costeiros 19:05 – 19:45 Palestrante Dr. Ricardo Espíndula Romero Instituição: UFC Palestra 2 Manejo de solos coesos dos tabuleiros costeiros 19:50 – 20:30 Palestrante Dr. Laércio Duarte Souza Instituição: Embrapa Discussão: Perguntas, respostas e discussão 20:30 – 21:00 Mediador: Dr. Marcos Gervasio Pereira Instituição: UFRRJ/NRL Segundo Dia (22/09/2021) Atividades Tema: Déficit Hídrico Início: 19:00 h Palestra 1 Aquíferos capixabas: solução para o futuro? 19:05 – 19:45 Palestrante Dra. Mirna Neves Instituição: UFES Palestra 2 Irrigação em solos coesos 19:50 – 20:30 Palestrante Dr. Conan Ayade Salvador Instituição: UFRRJ Discussão Perguntas, respostas e discussão 20:30 – 21:00 Mediador Dr. André Guarçoni Instituição: Incaper/NRL

Texto: Tatiana Toniato Caus

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Incaper

Andreia Ferreira

(27) 3636-9868 / 9865

[email protected]

Tatiana Toniato Caus

(27) 3636-9866/ 9867

[email protected]