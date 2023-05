Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de Ciências 2023

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2023 já estão abertas e seguem até o dia 15 de agosto. Para participar da competição, estudantes do Ensino Fundamental (EF) anos finais, 6º, 7º 8º e 9º ano, Ensino Médio (EM) Regular, Técnico Integrado ao Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem ser cadastrados, gratuitamente, por representantes das escolas credenciados na ONC por meio do endereço eletrônico: www.onciencias.org/.

A ONC é composta por duas etapas, ambas acontecendo no formato on-line, sendo a 1ª fase realizada nos dias 17, 18 e 19 de agosto e a 2ª fase nos dias 14 e 15 de setembro. A competição certificará estudantes, professores e escolas e os concorrentes mais bem classificados, receberão medalhas, entre ouro, prata e bronze.

Criada em 2016, a ONC integra o ecossistema de olimpíadas do conhecimento, competições intelectuais entre estudantes de EF e EM que ocorrem anualmente. Atualmente, a ONC é a única olimpíada interdisciplinar do Brasil, isso porque, a competição reúne diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, Biologia, Química, Física, Astronomia e História.

Para esta edição, buscando estimular a participação feminina, a competição premiará com cinco troféus as alunas mais bem classificadas, sendo selecionada uma menina de cada uma das Regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), bem como um troféu ao estudante de escola pública mais bem classificado.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7888

Fonte: GOVERNO ES