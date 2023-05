Estão abertas as inscrições para 2ª Mostra Nacional CineMarias para todas as cineastas e realizadoras de audiovisuais

O projeto CineMarias está com as inscrições abertas para 2ª Mostra Nacional CineMarias. Todas as cineastas e realizadoras audiovisuais que desejam participar devem inscrever seus trabalhos até o 01/06 (quinta-feira). Podem participar, mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias com filmes produzidos a partir de 2019 com duração de até 25 minutos, cada candidata pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido.

Inspirado no conceito de território decolonial e o entendimento do corpo como um território por si só, o tema dessa segunda edição é o Corpos (in)Visíveis. A temática abordada esse ano tem como intuito, combater e dar visibilidade à disputa de narrativas e ao apagamento histórico imposto aos corpos e territórios de identidades femininas pretas, pardas, indígenas e suas interseccionalidades.

Sendo assim, a proposta principal na escolha do tema é a crítica e o reconhecimento do processo de colonização e apagamento de culturas, em especial dos povos Nativos da América Latina e da África. A diretora de programação Luana Laux acredita que essa edição é um convite para debater representatividade, resistência e combate à invisibilidade dos corpos e territórios femininos, pretos, pardos, indígenas pela perspectiva e o olhar de suas artistas.

As selecionadas irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens de característica capixaba e nacional e concorrerão ao troféu CineMarias de melhor filme e melhor direção em ambas as categorias. Por fim, o evento acontecerá em formato presencial no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), entre os dias 30/08 e 01/09.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://cinemarias.com.br/.

Vitória, 15 de maio de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Monique Ferreira (com informações da Assessoria de Comunicação do CineMarias) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

foto: Thais Gobbo/Divulgação

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES