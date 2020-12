Reprodução: Alto Astral Estampas e listras na decorao: harmonize sua casa sem gastar muito

Na decoração , de vez em quando, surgem algumas dúvidas… Será que é bom misturar estampas? As listras podem ser usadas em qualquer ambiente? Quais efeitos as estampas criam nos cômodos? Para responder essas e outras perguntas, a arquiteta Faten Kamel Soueid desvendou os principais mitos sobre o assunto. Saiba como usar estampas e listras corretamente e arrase na ambientação do seu lar!

Como combinar estampas e listras na decoração

Podemos misturar estampas? Segundo a arquiteta, a resposta é positiva, mas devemos ter cuidado com a cor e o tamanho delas: “As estampas e tons precisam falar a mesma linguagem e estar dentro do mesmo contexto”.

As estampas podem ser utilizadas em qualquer ambiente. “O importante é a fidelidade à cor principal, que ajuda a combinar diferentes estampas e formas geométricas. Um bom truque é sempre manter a base neutra, assim, é possível ousar nas estampas”, explica.

Em relação às listras, o ideal é utilizá-las para alongar, aumentar e definir um centro de interesse dentro do projeto. Além de serem decorativas, elas criam nas paredes o mesmo efeito que as roupas no corpo. “Listras verticais podem trazer a sensação de amplitude e altura, mas também podem criar o efeito de estreitar o ambiente, como na moda. É uma boa alternativa para alguns espaços. Já as horizontais dão mais amplitude no comprimento”, revela Faten.

As estampas também são ótimas alternativas para quem quer decorar a casa; e as curingas no universo da arquitetura são as florais e com listras: “Há, ainda, os papéis de parede que imitam revestimentos como pedra”.

Para fechar com chave de ouro, a especialista destaca que moda e decoração andam sempre lado a lado. “Assim como na moda , as estampas não precisam combinar. Tipos diferentes juntos dão certo, mas o essencial é manter o bom senso e se sentir bem com o resultado”, finaliza.

Consultoria: Faten Soueid, arquiteta pós-graduada em Design de Interiores pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha