‘Estamos nos permitindo’, assume Gabi Martins sobre Gui Napolitano

Recém-chegado da Síria, onde gravou a nova temporada do programa de viagens “Vamos Descobrir”, exibido pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, o modelo e empresário Lucas Fernandes, que fez parte do elenco do reality show “Big Brother Brasil 18”, também usou o Instagram para prestar a última homenagem ao ator Tom Veiga, de 47 anos, que deu vida ao Louro José, no “Mais Você” . Ele morreu no domingo (1º) em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) causado por um aneurisma.

Reprodução Ex-bbb Lucas Fernandes homenageia Tom Veiga, o Louro José





No texto, o apresentador cearense destacou que o encontro aconteceu em 28 de fevereiro de 2018. “Na noite anterior, eu não havia dormido absolutamente nada! Minha cabeça estava a milhão, tentando processar a imensa quantidade de informações que estava recebendo. Logo pela manhã, umas 7h, tinha que ir ao Projac para participar da atração da Ana Maria Braga. Como não sou bom com as palavras, não conseguirei descrever como estava me sentindo naquele momento, mas uma coisa é certa, estava muito mal”.

Lucas também contou em detalhes a forma gentil com que foi recebido por Tom. “Logo depois de atravessar a roleta, um rapaz de altura mediana, tatuagens nos braços e um sorriso no rosto bateu no meu ombro e falou: ‘Ei, Lucão, vamos de carona comigo que hoje vamos estar juntos no ‘Mais Você’. Entramos no famoso carrinho de golf da emissora e seguimos. ‘Cara, estou vendo que está muito abalado. Irmão, eu gostei de você no primeiro dia que lhe vi. Levanta essa cabeça, que virão muitas coisas maravilhosas. Não se importe com as críticas, porque elas sempre existirão”, relembrou.





Além disso, em seu relato, ele não pôde deixar de fora uma das grandes qualidades de Veiga, a simpatia, a qual os levou a uma sequência de conversas durante todo o trajeto. “Ao descermos, ele olhou para mim e falou: ‘Eu vou ter que ir agora, mas já, já nos encontraremos novamente. Ah, por sinal, me chamo Tom, eu sou o Louro José. Para minha surpresa, aquele cara simpático e gentil era a pessoa que dava vida ao papagaio que marcou a minha infância e a de muitos brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos com a gentileza que me recebeu”, disse, finalizando a mensagem.