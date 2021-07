Estágio remunerado: oferta de vagas cresce no ES, mas faltam estudantes

Em uma agência de recrutamento e seleção do Estado, a média mensal de vagas em janeiro era de 300. Em julho, o número dobrou para 600

Depois de um período em baixa, por conta da pandemia do novo coronavírus, as vagas de estágios remunerados voltaram com tudo em 2021. Agora, faltam até estudantes para preencher as ofertas.

O estágio é sempre uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho, já que muitos buscam conhecer e se encontrar na profissão escolhida por meio dessas oportunidades.

Um exemplo disso é a Diana Villar, estagiária na área de psicologia, que já sabe qual caminho seguir nessa profissão escolhida. “Sem o estágio eu não teria conhecimento de como é. A gente ouve falar sobre a psicologia dentro do RH, mas a prática é diferente e aqui estou tendo essa nova visão”, conta.

A responsável por recrutamento, Andressa Falcão, diz que em alguns casos, mesmo procurando juntos às universidades, não é fácil encontrar candidatos.

“Tenho contato com algumas instituições e uma delas me falou que não tinha nenhum aluno que não estivesse estagiando na área. Está tendo muita oportunidade e hoje eles estão escolhendo”.

Uma agência de recrutamento e seleção do Estado possui cerca de mil empresas conveniadas, sendo públicas e privadas. A média mensal de vagas de estágio para janeiro era de 300. Em julho, o número dobrou para 600 vagas disponíveis.

Nas áreas da tecnologia da informação, comunicação social e pedagogia, a oferta é maior que a procura. “A busca das empresas por esses estudantes tem sido grande. Por conta disso, muitas empresas estão informatizando seus processos”, explicou Walquiria Dadalto, gerente de operação.

Evasão escolar

Mas com um mercado tão competitivo, os estudantes não buscam um estágio remunerado? Segundo a recrutadora Andressa, a evasão escolar é um dos principais motivos da falta desses estudantes.

“Muita gente trancou o curso. Muitas vezes acontece da pessoa se candidatar e, em seguida, trancar um curso à espera de um estágio para voltar às aulas, mas não é bem assim que funciona. O aluno precisa estar matriculado em alguma instituição de ensino para que ele possa participar do estágio.”

Para ficar por dentro das vagas de estágios disponíveis em todo Estado, basta ficar atento no site Folha Vitória, onde são divulgadas diversas oportunidades.

(*TV Vitória/Record TV)