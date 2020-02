Estaduais: Palmeiras derrota Mirassol por 3 a 1

Na tarde deste domingo (16), o Palmeiras derrotou o Mirassol por 3 a 1 em partida que marcou a estreia do gramado sintético da arena da equipe alviverde. Com este resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo permaneceu na vice-liderança do grupo B da primeira fase do Campeonato Paulista.

Mas o Palmeiras iniciou a partida com desvantagem no marcador, após o gol de Rafael Silva aos 14 do segundo tempo para o Mirassol. Contudo, a equipe da casa conseguiu virar graças a gols de Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

Finalista no Gaúcho

Quem também venceu neste domingo foi o Caxias. Com um gol de Da Silva aos 46 minutos do segundo tempo, o Grená superou o Ypiranga por 1 a 0 e se classificou para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, onde enfrentará o Grêmio.

Decisão da Taça Guanabara

Já no Rio de Janeiro o Boavista garantiu a presença na final da Taça Guanabara após empatar em 1 a 1 com o Volta Redonda.

O time de Saquarema abriu o placar com Caio Dantas, mas Marcelo empatou para o Volta Redonda. Contudo, o empate era do Boavista, que fez melhor campanha na primeira fase.

Com isso o Boavista enfrenta o Flamengo na decisão da Taça Guanabara, no próximo sábado (22), a partir das 18h, no estádio do Maracanã.

Novo líder em Minas

No Campeonato Mineiro o Atlético Mineiro perdeu a liderança para a Caldense, que derrotou o galo por 2 a 1.

A Caldense abriu o placar com gol de pênalti de Felipe Souza ainda no primeiro tempo. O Atlético empatou na etapa final com o zagueiro Igor Rabello. Porém, aos 44 do segundo tempo João Victor garantiu a vitória do verdão.