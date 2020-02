Estados Unidos limita poder de Trump para ações militares contra Irã

arrow-options Isac Nóbrega/PR O presidente Donald Trump

O Senado dos Estados Unidos, em uma votação bipartidária, dediciu limitar a autoridade do presidente Donald Trump para iniciar operações militares contra o Irã. De acordo com a medida elaborada pelo senador democrata Tim Kaine, a Casa Branca precisará solicitar uma autorização do Congresso antes de decidir qualquer ação militar contra Teerã, capital do Irã.

Leia também: EUA suspeitam que novo satélite do Irã seja parte de programa nuclear

Na votação no Senado, onde a maioria é republicana, oito membros do partido se uniram aos democratas para a aprovar a resolução por 55 votos a 45, aprovando as limitações do poder de ataque de Trump contra o Irã . Os senadores republicanos que votaram a favor da resolução foram Mike Lee, Rand Paul, Susan Collins, Lamar Alexander, Bill Cassidy, Jerry Moran, Lisa Murkowski e Todd Young.

O apoio dos senadores conservadores mostra publicamente o desacordo de alguns republicanos com a políticia de Trump em relação ao Irã , bem como a operação militar com drones encomedada no início de janeiro passado que matou uma das figuras mais importantes do governo iraniano, Qassam Soleimani