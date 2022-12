Estados Unidos estudam forçar venda do TikTok, diz jornal

Unsplash/Kon Karampelas TikTok pode ser forçado a vender operações nos EUA

O governo dos Estados Unidos está aumentando a pressão sobre o TikTok para que o controle das operações do aplicativo no país seja vendido para uma empresa local, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.

Durante o governo de Donald Trump, o TikTok foi acusado de compartilhar dados de usuários americanos com o governo chinês, ameaçando a segurança nacional. O aplicativo quase foi banido e chegou a ter uma determinação para forçar sua venda. Quando assumiu a presidência do país, Joe Biden suspendeu a decisão mas, agora, está pressionando o TikTok.

De acordo com fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, o governo vem pressionando a venda das operações do aplicativo para evitar uma suposta espionagem por parte da China. Com mais de 100 milhões de usuários nos EUA, o TikTok é concorrente direto de empresas nacionais, como a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Segundo o jornal, está em negociação uma proposta de venda forçada no Comitê de Investimentos Estrangeiros dos EUA, que inclui várias agência governamentais e está em contato direto com a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok.

Apesar disso, o Departamento do Tesouro, que preside o comitê, estaria preocupado com o impacto de uma medida como essa na economia liberal estadunidense.

O TikTok já declarou diversas vezes que não compartilha informações dos usuários com o governo chinês e já chegou a concordar com a criação de uma empresa subsidiária estadunidense para lidar com os dados pessoais dos usuários locais, mas o governo ainda não chegou a um acordo com a empresa.

Fonte: IG TECNOLOGIA