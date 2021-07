Estados Unidos e outros países acusam a China de hackear a Microsoft

Unsplash/Tadas Sar Microsoft sofreu ataques hacker

Os Estados Unidos , junto com uma coalisão de países, acusaram a China nesta segunda-feira (19) de ser a responsável pelos ataques hacker contra a Microsoft , revelados no início deste ano. As informações são do G1.

Se uniram aos EUA na acusação os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a Nova Zelândia e o Canadá.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, três autoridades de segurança e um hacker contratado, todos chineses, são os acusados de serem os responsáveis por uma campanha global de ataques cibernéticos que teria atingido dezenas de empresas, universidades e agências governamentais – dentre elas, a Microsoft.

Os ataques foram realizados entre 2011 e 2018 e, segundo o órgão, foram focados em informações que beneficiariam as empresas e negócios da China. “Os Estados Unidos e países ao redor do mundo estão responsabilizando a República Popular da China por seu padrão de comportamento irresponsável, perturbador e desestabilizador no ciberespaço, que representa uma grande ameaça à nossa segurança econômica e nacional”, disse o Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken, em declaração nesta segunda-feira.

Em março, a própria Microsoft havia dito que uma vulnerabilidade nos seus sistemas foi explorada por “um grupo de espionagem cibernética ligado à China “. De acordo com a empresa, o erro foi corrigido.