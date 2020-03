Estados Unidos assina acordo militar com o Brasil

Os cuidados para tentar minimizar a propagação do novo coronavírus motivaram o papa Francisco a celebrar a oração do Angelus deste domingo (8) da biblioteca do Palácio Apostólico, e não da janela de seu escritório, cuja sacada dá para a Praça São Pedro.

Em um comunicado à imprensa, a Santa Sé explicou que a medida é para evitar os riscos de propagação da doença e que, em respeito a uma determinação da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, a participação dos fiéis nas missas está suspensa até, pelo menos, o próximo domingo (15).

A oração foi transmitida pela internet. Ainda assim, algumas pessoas optaram por acompanhar a celebração pelos telões da Praça São Pedro . Para estes, o Papa decidiu sair à sacada rapidamente e acenar.

“Uno-me aos meus irmãos bispos para encorajar os fiéis a viverem este momento difícil com a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade”, disse Francisco, exortando as pessoas a nutrir a “força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade” em mais um “momento de provação”, em um “mundo marcado pelo egoísmo e pela avidez”.

No Twitter, o Papa lembrou o Dia Internacional da Mulher com uma mensagem. “É próprio da mulher tomar a peito a vida. A mulher mostra que o sentido da vida não é continuar a produzir coisas, mas tomar a peito as coisas que existem”

It is specifically women who welcome life within them. Women demonstrate that living does not consist in continually producing things, but in embracing things as they are. #InternationalWomensDay

— Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2020