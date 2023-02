Estados Unidos acusa Rússia de crimes contra a humanidade na Ucrânia

Reprodução Kamala Harris formalizou a acusação norte-americana contra a Rússia

A vice-presidente dos Estados Unidos , Kamala Harris , acusou a Rússia de crimes contra a humanidade. O discurso foi feito logo quando a guerra da Ucrânia está próxima de completar um ano. Foi a primeira acusação formal do tipo feita pelo país norte-americano.

Em discurso feito na Conferência de Segurança de Munique, Alemanha, a vice-presidente afirmou: “no caso das ações da Rússia na Ucrânia , nós examinamos as evidências, nós conhecemos os parâmetros legais e não há dúvida. Esses são crimes contra a humanidade”.

A representante política enumerou atos monstruosos perpetrados pela Rússia, entre eles torturas, estupros, execuções e a deportação de milhares de cidadãos ucranianos, incluindo crianças . Todos fazem parte do ataque contra a população civil.

O governo dos Estados Unidos já havia acusado a Rússia de cometer crimes de guerra em março do ano passado, mas a acusação de crimes contra a humanidade é mais grave.

“Vamos concordar: em nome das vítimas, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas, justiça deve ser feita”, afirmou Kamala, que também reforçou que todos os militares invasores serão julgados pelos atos .

Fonte: IG Mundo