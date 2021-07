Estado vai ofertar 50 mil cirurgias eletivas a partir deste segundo semestre

O Governo do Espírito Santo inicia mais uma importante etapa para a Rede de Atenção Hospitalar, com o lançamento do “Mutirão de Cirurgias Eletivas”. Em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, nesta quarta-feira (14), o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a oferta de 50 mil cirurgias, entre procedimentos oftalmológicos, geral, ortopédico, vascular, ginecológico, urológico, entre outras, para o segundo semestre deste ano.

A medida vai ao encontro do cenário de recuperação da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo e a consolidação na diminuição de internações pela doença, que permite a reversão dos leitos para as cirurgias eletivas. Com o Plano de Gestão de filas na garantia ao acesso hospitalar para procedimentos eletivos, denominado “Mutirão de Cirurgias Eletivas”, pretende-se organizar e garantir o atendimento necessário de modo a suprir a oferta anterior e aquela decorrente do último ano de pandemia no Estado.

“Fizemos ampliação na área de saúde que jamais esperávamos fazer em tão pouco tempo e que ficará de legado para a população capixaba. Estou muito feliz, pois as cirurgias eletivas foram uma das primeiras coisas afetadas no início da pandemia. Elas foram suspensas para que pudéssemos ter mais leitos e profissionais de saúde para atender à população. Hoje, quando conseguimos anunciar mais de 50 mil cirurgias eletivas, começamos a pensar que podemos voltar à certa normalidade. A gestão de pandemia e as cirurgias eletivas vão caminhar junto. Assim, vamos dar dignidade a todos”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou a importância da estratégia estadual no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba no momento atual, com o lançamento do mutirão. “A pandemia nos obrigou a paralisar as cirurgias, chegamos em um momento aonde estamos muito seguros em garantir um ambiente hospitalar seguro para atender os trabalhadores e a população. Hoje, consolidamos esta fase de recuperação, depois da terceira grande onda de casos, revertendo leitos e garantindo esse legado da expansão hospitalar, o qual foi a aposta do Estado, anunciando as 50 mil cirurgias”, disse.

Nésio Fernandes ressaltou ainda a importância do papel dos hospitais estaduais nesse novo processo e do compromisso de cada um. “É a primeira vez que a rede própria estadual está fortemente mobilizada na oferta de mais de 23 mil cirurgias eletivas nesse mutirão. Nossos diretores de hospital vão assinar um termo de compromisso com as metas que estão sendo pactuadas no lançamento do mutirão, onde mês a mês iremos acompanhar a evolução do alcance das metas”, informou o secretário.

A ação ocorre em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), junto às Secretarias municipais de Saúde dos 78 municípios capixabas, as unidades hospitalares estaduais e contratualizadas, as Unidades da Rede Cuidar, os Centros de Referência de Especialidades e as Superintendências Regionais de Saúde.

Estiveram presentes na solenidade, a vice-governadora Jacqueline Moraes; os deputados estaduais Bruno Lamas, José Esmeraldo, Dr. Hércules, Freitas e Luciano Machado; o prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto; diretores de hospitais; além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

Cirurgias, consultas e exames especializados

Serão ofertadas 50 mil cirurgias que ocorrerão de norte a sul do Estado, em 26 unidades hospitalares, sendo 13 hospitais da rede própria e 13 hospitais contratualizados.

As especialidades médicas para as cirurgias são: oftalmologia, cirurgia geral, ortopédica, vascular, ginecológica, urológica, otorrinolaringologia, proctologia, oncológica, cardíaca, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica, cabeça e pescoço, bucomaxilofacial, neurocirúrgico, cirurgia plástica reparadora, bariátrica, mastologia e a de fenda palatina.

Durante o atendimento do paciente cirúrgico, serão disponibilizadas 150.000 consultas especializadas. A previsão é de que cada paciente tenha em média três consultas, como as pré-cirurgias, pós-cirúrgicas, consulta cardiológica e anestésica.

Quanto aos exames especializados, são oferecidos um total de 250.000. Serão disponibilizados todos os exames pré-operatórios relacionados ao tipo de procedimento cirúrgico, sendo em média cinco exames por paciente cirúrgico.

Ofertas Região Central e Norte de Saúde

Para as regiões Central e Norte de Saúde serão disponibilizadas 10.563 cirurgias que ocorrerão em quatro unidades hospitalares estaduais: Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; Dr Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco; Dr João dos Santos Neves, em Baixo Guandu; e Sílvio Avidos, em Colatina.

Ofertas Região Metropolitana de Saúde

Na Região Metropolitana de Saúde, 13 unidades hospitalares serão utilizadas para a oferta de 36.576 cirurgias.

Os procedimentos acontecerão em unidades da rede própria e em hospitais contratualizados, são eles: Hospital Estadual Dório Silva e Jayme Santos Neves, em Serra; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Estadual Central e o de Urgência e Emergência “São Lucas”, os três na Capital; Hospital Estadual Infantil e no Estadual de Vila Velha, todos em Vila Velha.

Na rede contratualizada, serão ofertadas cirurgias no Hospital Evangélico de Vila Velha; Santa Casa de Misericórdia de Vitória; além do Hospital Santa Rita de Cássia e Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, na Capital; no Madre Regina Protmann, em Santa Teresa; no Hospital Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina.

Ofertas Região Sul de Saúde

Para a Região Sul de Saúde, serão disponibilizadas 6.090 cirurgias em nove unidades hospitalares.

Na rede estadual, os procedimentos acontecerão no Hospital Estadual São José do Calçado e na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro. Nas unidades contratualizadas serão: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim; Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, de Cachoeiro de Itapemirim, de Iúna e na de Castelo; no Evangélico de Itapemirim; e no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes / Danielly Schulthais / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]