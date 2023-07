Estado registra saldo positivo de geração de empregos e investimentos públicos e privados

O Estado do Espírito Santo registrou números positivos com relação aos anúncios de investimentos e geração de emprego e renda no mês de maio deste ano. Empresas dos segmentos de bebidas, vestuário, mármore e granitos, beneficiárias de programas de incentivo tributário estadual, anunciaram, nesse período, novos projetos e colocaram em prática planos estratégicos que resultaram em vagas de emprego para os capixabas.

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), confirmam o aquecimento da economia capixaba.

Somente no mês de maio, foram +13.593 postos de trabalho com carteira assinada. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, afirmou que os dados refletem o resultado de um trabalho comprometido do Governo do Estado, que, com investimentos privados e outras ações de setores da economia, contribuíram para o saldo positivo.

Na última semana, durante conferência com CEOs de empresas importantes e consolidadas no Brasil, foram apresentadas as vantagens competitivas existentes no Espírito Santo e esta é uma ação contínua protagonizada pelo Governo do Estado.

“O saldo positivo de postos de trabalho no Espírito Santo é reflexo de um conjunto de fatores, que vão desde a movimentação de setores, como agroindústria, indústria, comércio e serviços, até investimentos públicos e privados, a governança pública de qualidade e um ambiente de negócios favorável que credencia o Espírito Santo para novos negócios. Está em curso um ciclo de desenvolvimento voltado para a indústria de transformação, agregando valor à produção. Portanto, estamos em busca de novos negócios, estímulo ao empreendedorismo, mais emprego, renda melhor e mais oportunidades às pessoas”, destacou Ricardo Ferraço.



