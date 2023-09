Estado quer doar imóvel para Ponto Belo

O governo do Estado quer doar um terreno ao município de Ponto Belo para o desenvolvimento de política pública na área social e regularização fundiária. Para isso, protocolou o Projeto de Lei (PL) 745/2023, no qual solicita ao Legislativo autorização para transferir o terreno sem ônus.

Embora a transferência seja gratuita, as despesas com escritura, quitação de tributos, taxas e outras serão de responsabilidade do município, que deverá realizar os trâmites da operação em um prazo de seis meses.

De acordo com a matéria, o terreno em questão mede 1.770m² e está localizado na rua Jaime Santos, 54, bairro Fundão. O Executivo explica que obteve esse imóvel por meio judicial e que não há projeto para ocupação do espaço pela administração estadual. Já a doação foi solicitada pela própria prefeitura da cidade.

A matéria ainda esclarece que o município vai receber o imóvel exatamente no estado em que se encontra e que tem pleno conhecimento de que existem ocupações no local. Inclusive, a doação do imóvel prevê que a prefeitura realizará a regularização fundiária gratuitamente.

O PL 745/2023 deve ser lido na sessão ordinária desta segunda-feira (25), quando também deverá ser votado requerimento da Mesa Diretora para que o projeto tramite em regime de urgência.

Fonte: POLÍTICA ES