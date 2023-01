Estado Presente: seis vagas para Agente de Integração Escolar estão abertas no CRJ Terra Vermelha

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Terra Vermelha, localizado em Vila Velha, abriu seleção para a contratação de seis agentes de integração escolar. As inscrições podem ser feitas até as 10 horas, da próxima segunda-feira (09). Confira AQUI o edital.

Conforme o documento, os profissionais precisam ter Ensino Médio completo, idade mínima de 18 anos e prioritariamente serem moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) ou Região 1 (Coqueiral de Itaparica ou Divino Espírito Santo), além de outros requisitos mínimos e esperados, que estão especificados no edital.

O salário é de R$ 1.518,84, além dos benefícios de vale-transporte e alimentação. Para participar da seleção, é importante cumprir todos os requisitos do edital. Os interessados(as) devem enviar o currículo pelo e-mail [email protected], descrevendo no texto do assunto o nome do cargo: Agente de Integração Escolar. O currículo deve estar obrigatoriamente anexado à mensagem.

A primeira fase da seleção será composta por avaliação de currículo. Em seguida, os aprovados passam por entrevista técnica.

Serviço:



Cronograma

Prazo de envio de currículos: até as 10h do dia 09/01/2023

Publicação do resultado da análise curricular: 10/01/2023

Entrevistas individuais: 11, 12 e 13/01/2023

Resultado: 13/01/2023

CRJ Terra Vermelha

O CRJ Terra Vermelha, em Vila Velha, foi o primeiro CRJ implantado pelo Governo do Estado. Ele foi inaugurado no dia 04 de setembro de 2021.

O CRJ é um espaço público moderno para acolher o jovem de 15 a 24 anos. Ele conta com salas multiuso para oficinas, recepção, laboratório temático e dança. Além disso, há computadores que podem ser usados para fazer trabalhos de escola ou mesmo para trabalho. Tudo isso de graça.

Além dessa infraestrutura de ponta, a equipe interdisciplinar do CRJ, que conta com psicólogo, terapeuta ocupacional, educador social e assistente social, está preparada para atender e acompanhar os jovens em suas necessidades.

A implantação do CRJ é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Bem Brasil, definida após ampla seleção pública para fazer a gestão do local.

Desde julho de 2021, a Bem Brasil iniciou os trabalhos iniciais para implantação do CRJ Terra Vermelha com a contratação de profissionais e mobilização dos jovens da região.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse projeto, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Mais informações em www.juventudes.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Juliana Borges

(27) 3636-1334 / (27) 99926-4669

[email protected]

Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]

Fonte: Governo ES