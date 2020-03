Estado investe quase R$ 8 milhões em obras e equipamentos agrícolas para região sul

Os municípios da macrorregião sul do Espírito Santo vão receber quase R$ 8 milhões em investimentos do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (6), o governador Renato Casagrande fez a entrega de equipamentos agrícolas e veículos para 11 cidades da região. Foram assinadas também as Ordens de Serviço para reforma das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Sirena Rezende Fonseca, em Alegre, e a EEEFM Santíssima Trindade, em Iúna, além de dois convênios para drenagem e pavimentação de ruas nos municípios de Irupi e Divino São Lourenço.

A cerimônia foi realizada no Parque de Exposições de Alegre e contou com a presença de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de lideranças dos municípios contemplados. Foram entregues quase R$ 3 milhões em equipamentos agrícolas para os municípios de Irupi, Ibitirama, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Muqui, Divino São Lourenço, Atílio Vivácqua, Ibatiba, Anchieta, Iconha e Alfredo Chaves, com recursos oriundos do Estado, do Governo Federal e de emendas parlamentares.

Em sua fala, o governador reforçou a importância de investimentos na estrutura dos municípios. Segundo Casagrande, o aumento da competitividade do Estado passa pela eficiência. “Temos um Estado que está se projetando nacional e internacionalmente. Somos pequenos, mas precisamos ser eficientes, justos, além de protejar e respeitar o meio ambiente. Por isso, estamos fazendo um investimento forte em infraestrutura para aumentar nossa competitividade. Estamos estruturando os municípios, fazendo convênios em diversas áreas como educação, saúde, saneamento, infraestrutura, entregando equipamentos e maquinário agrícola”, observou.

Casagrande também abordou as obras que o Governo vem realizando em toda região. “Fizemos três grandes obras estruturantes em Alegre e várias outras na região. Investir em infraestrutura, drenagem e pavimentação, estradas, muros de arrimo e de contenção servem para enfrentar épocas como essas, de chuvas intensas. Investimos também em educação, ampliando as escolas em Tempo Integral, abrindo 26 novas escolas esse ano. Temos ainda um pacto para formação dos professores e apoio à infraestrutura escolar”, frisou o governador.

Apoio ao agricultor

Entre os equipamentos entregues pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) estão caminhões, tratores, pick-ups, retroescavadeira e veículos de passeio, que ajudarão as cidades a aumentar a produtividade da mão de obra no campo e a melhorar a qualidade dos produtos agropecuários.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, os municípios precisam ser potencializados e estruturados para atender às demandas locais com qualidade. “A última entrega que fizemos foi para as macrorregiões norte e central. Agora é a vez da região sull receber esse investimento. Quem ganha com essa entrega é a população, que será melhor atendida pelos serviços prestados pelas prefeituras”, destacou.

Reforma de escolas

Durante a solenidade, o governador Casagrande e a subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo, assinaram as Ordens de Serviço para o início das reformas da EEEFM Sirena Rezende Fonseca, no bairro Celina, em Alegre, e da EEEFM Santíssima Trindade, localizada no bairro Guanabara, em Iúna.

A intervenção da Escola Sirena Rezende contemplará a reforma da quadra poliesportiva e do pavimento superior do bloco escolar. Serão substituídos o piso, esquadrias e assentado de cerâmica no térreo. Na área externa, será construída a rampa de acesso ao prédio; reforma do muro; instalação de gradil e urbanização. A área da unidade de ensino é de aproximadamente 2.567,05 metros quadrados e as intervenções serão realizadas em toda a área. O valor do investimento passa de R$ 1,4 milhão.

Já a Escola Santíssima Trindade receberá mais de R$ 1,6 milhão em investimentos para a realização de intervenções na área civil; reconstrução do muro; calçamento externo; manutenção do bloco escolar (pintura interna e externa, troca de esquadrias metálicas, troca de portas, execução de barrado cerâmico); manutenção da quadra de esportes; instalação de cerca; troca de revestimento de alguns ambientes como cozinha e áreas administrativas; instalação de guichê passa pratos e bancadas na cozinha; construção da nova área de serviço e reestruturação geral das instalações elétricas.

De acordo com a subsecretária, os investimentos compõem os instrumentos de melhoria para a aprendizagem. “A Escola Santíssima Trindade, por exemplo, atende mais de 1500 alunos, então, esse investimento é importante para que que possamos também investir em uma educação de qualidade. Com uma educação de qualidade, atendemos também a uma transformação social. E o governador, na sua sensibilidade, entende a urgência da educação. No ano passado, tivemos altos investimentos nesse sentido”, apontou Andrea Guzzo.

Infraestrutura

Durante o evento, foram assinados ainda dois convênios de drenagem e pavimentação para os municípios de Irupi e Divino São Lourenço. O investimento total é de R$ 1.860.507,18. As obras visam a proporcionar mais mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores.

Em Irupi, a drenagem e pavimentação será na Avenida Projetada, localizada no Centro do município. O valor do convênio é de R$ 482.316,81. São 222,42 metros de extensão de obra, com 18 metros de largura e 2.743,11 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto. A rua contará ainda com 858,08 metros quadrados de calçada cidadã, 221,42 metros de rede de drenagem, 786,10 metros de meio-fio, 10 bueiros e canteiro central.

Já em Divino São Lourenço, as obras serão em vias da sede e do distrito de Patrimônio da Penha, totalizando um investimento de R$ 1.378.190,37. Ao todo, são 7.989,85 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 2.169,74 metros de meio-fio, 515,61 metros de calçada cidadã, rede de drenagem e bueiros.

