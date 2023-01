Estado investe mais de R$ 100 milhões em novos equipamentos para Polícia Militar

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta terça-feira (31), uma visita ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para conhecer de perto alguns dos equipamentos adquiridos para a Corporação. Ao todo, são mais de R$ 100 milhões em investimentos em novos armamentos (letais e não-letais), equipamentos de comunicação, viaturas com dispositivos tecnológicos, além de obras de infraestrutura.

O Governo do Estado trabalha na reestruturação e modernização das forças de segurança pública. Nos últimos quatro anos, a Polícia Militar vivenciou um período de investimentos históricos. “É um investimento importante para o nosso Estado. Para que os nossos policiais tenham condições de enfrentar os grupos criminosos com mais eficiência. Desde o início de 2019, o nosso governo vem investindo forte na segurança pública e também em nossos policiais para que a possa ofertar o melhor para a sociedade capixaba”, afirmou o governador.

Além da reestruturação e padronização das instalações físicas das Unidades, houve a modernização do parque bélico com a aquisição de armamentos e equipamentos de ponta, semoventes (cães policiais), bem como a recomposição do efetivo da PMES, dentre outras ações. Foram adquiridas ainda mais de 1,2 mil novas viaturas, o que permitiu a renovação da frota da Instituição.

Acompanharam a visita técnica o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho; o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; além de subsecretários da Sesp e oficiais da Corporação.

