Estado inaugura pavimentação rural e autoriza nova etapa em Colatina

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço inauguraram, nesse sábado (21), a primeira etapa da pavimentação do trecho que liga a BR-259 à comunidade de São Pedro Frio, em Colatina. A obra integra o programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e representa um investimento total superior a R$ 53,8 milhões nas duas etapas previstas.

Nesta primeira fase, foram concluídos 11,80 quilômetros de pavimentação, com investimento de R$ 31.400.293,59. Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço da segunda etapa, que contempla mais 8,46 quilômetros de extensão e aporte de R$ 22.490.635,89.

“Estamos entregando quase 12 quilômetros de pavimentação e já autorizando a segunda etapa, somando mais 8,46 quilômetros. Ao todo, são mais de R$ 53 milhões aplicados nessa ligação estratégica entre a BR-259 e São Pedro Frio. O Caminhos do Campo transforma a vida das pessoas, garantindo mais segurança, reduzindo custos para o produtor e fortalecendo a agricultura familiar e o agroturismo. A segunda etapa conta com recursos do Novo Acordo do Rio Doce, mostrando que estamos convertendo recursos de reparação em desenvolvimento, emprego e renda para a população”, afirmou o governador Casagrande.

A nova pavimentação melhora o acesso às comunidades rurais, amplia a segurança dos usuários da via e fortalece o escoamento da produção agrícola da região, consolidando um importante corredor logístico para o município.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou o impacto social e econômico do programa. “Domingo de trabalho, resultados e muita alegria estampada no semblante das pessoas. O Caminhos do Campo é um divisor de águas para uma comunidade e para toda uma região. Estradas ampliam oportunidades e levam desenvolvimento. Colatina tem uma agricultura forte, de base familiar, que emprega muita gente. Com o Estado equilibrado, conseguimos manter ritmo e foco para realizar investimentos robustos que atendam às necessidades do cidadão com eficiência. Vamos seguir nessa pegada”, ressaltou.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a pavimentação consolida um eixo estratégico para o desenvolvimento regional. “Estamos estruturando corredores rurais que dão mais eficiência ao transporte da produção, reduzem custos e garantem melhores condições de acesso às propriedades e aos serviços públicos. É um investimento que gera impacto direto na renda do produtor e na qualidade de vida das famílias do campo”, afirmou.

Os recursos da segunda etapa são provenientes da Secretaria de Recuperação do Rio Doce, no âmbito do Novo Acordo firmado após o desastre de Mariana. “Além dos projetos de saneamento e das ações ambientais, o Novo Acordo do Rio Doce também prevê obras de infraestrutura nas cidades impactadas pelo desastre de Mariana. O novo asfalto em São Pedro Frio e a pavimentação do Contorno da ES-080/Sapucaia, em Marilândia, são exemplos de investimentos que vão potencializar o agroturismo nesta região e gerar emprego e renda para os empreendedores locais”, comentou o secretário Guerino Balestrassi.

