Estado fortalece infraestrutura, saúde e assistência social em Venda Nova do Imigrante

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (27) em Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana, para realizar entregas e autorizar novos investimentos nas áreas de infraestrutura rodoviária, saúde, assistência social, educação e esportes. Entre os principais destaques da agenda estão a inauguração das obras de revitalização da Rodovia ES-166, no trecho entre Venda Nova do Imigrante e Castelo, e a entrega da nova sede da Farmácia Cidadã Estadual no município.

A revitalização da ES-166, executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), abrange 34,60 quilômetros de extensão e recebeu investimento de R$ 58 milhões, contemplando serviços de pavimentação, drenagem, intervenções ambientais, sinalização e obras complementares. A rodovia é estratégica para a mobilidade e o escoamento da produção agrícola, beneficiando diretamente os municípios de Venda Nova do Imigrante, Castelo, Atílio Vivácqua e Conceição do Castelo.

Durante a solenidade, o governador destacou o simbolismo da entrega. “Quando eu era criança, morava no interior de Castelo, na localidade de Povoação, e acompanhava a construção dessa rodovia. Nunca imaginei que um dia estaria aqui como governador inaugurando uma nova pavimentação dessa estrada que marcou a minha infância. Estamos promovendo uma transformação em Venda Nova do Imigrante e em todo o Espírito Santo porque temos um Governo organizado, equilibrado e que investe onde as pessoas precisam”, afirmou Renato Casagrande.

O diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, ressaltou que o investimento em infraestrutura viária impacta diretamente o cotidiano da população. “Estradas adequadas às necessidades das pessoas mudam a vida de uma comunidade inteira. Investir em mobilidade é investir em desenvolvimento econômico, segurança e qualidade de vida”, pontuou.

Na área da Saúde, o Governo do Estado inaugurou a nova sede da Farmácia Cidadã Estadual e formalizou convênio entre a Secretaria da Saúde (Sesa) e o município para garantir a manutenção da unidade. Referência regional no fornecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a Farmácia atende moradores de oito municípios e possui capacidade para cerca de 4.900 pacientes ativos.

Somente em 2025, os Governos Federal e Estadual investiram R$ 12,9 milhões no fornecimento de medicamentos, fórmulas nutricionais e insumos para a unidade. A partir de outubro de 2025, o município passou a receber repasse mensal de R$ 10 mil para custeio do serviço.

“A Farmácia Cidadã é uma política estruturante do SUS capixaba. Garantir financiamento regular, estrutura adequada e parceria com os municípios significa assegurar acesso contínuo e qualificado aos medicamentos especializados”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

A agenda também contemplou a inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no bairro Vila da Mata, construído com recursos do Fundo Cidades. A unidade amplia a capacidade de atendimento psicossocial, mediação de conflitos e acompanhamento familiar no município. Além disso, foram entregues obras de drenagem e pavimentação em vias rurais, melhorando a mobilidade e o escoamento da produção agrícola.

“Quando investimos em infraestrutura urbana e em equipamentos públicos, promovemos desenvolvimento e garantimos melhores condições de atendimento à população. São ações que impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas”, destacou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Ainda na área da Assistência Social, o Governo do Estado anunciou repasse de R$ 2,7 milhões para investimentos em equipamentos socioassistenciais, além de R$ 75 mil destinados a serviços voltados a Pessoas com Deficiência (PCD) e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Os recursos serão aplicados na construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na reforma e ampliação do Serviço de Convivência da Criança e do Adolescente e na implantação de duas Brinquedopraças.

“Os equipamentos socioassistenciais oferecem suporte essencial às famílias e fortalecem a rede de proteção social. Esses investimentos asseguram que os serviços funcionem com mais estrutura e qualidade”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

Na Educação, foi assinado o termo de repasse de R$ 3 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila São Miguel e de uma quadra poliesportiva.

Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a ampliação da infraestrutura impacta diretamente a aprendizagem. “Investir na estrutura das escolas é investir na trajetória de cada estudante, garantindo espaços seguros e adequados para o desenvolvimento integral”, enfatizou.

Encerrando a agenda, o governador Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no Centro do município, com investimento de R$ 1,8 milhão, além de entregar dois tratores cortadores de grama para manutenção de campos esportivos e um playground para a comunidade de Alto Colina. O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, afirmou que as ações reforçam o compromisso com o fortalecimento do esporte e do lazer nos municípios capixabas, ampliando o acesso da população a espaços adequados para a prática esportiva e a convivência comunitária.

