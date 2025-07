Estado está perto de ter fábrica de carros chinesa que pode se instalar no Norte do ES

As conversas já começaram entre o governo do Estado e a Great Wall Motors (GWM). A montadora chinesa de carros já teve uma reunião com o Palácio Anchieta para montar, em solo capixaba, mais uma fábrica no Brasil. A gigante chinesa já tem uma planta no interior de São Paulo, em Iracemópolis. Comprou a fábrica que pertencia à Mercedes e deve começar a operar lá ainda neste mês. É pouco para a gigante chinesa que vendeu, no ano passado, 1,23 milhões de veículos e faturou US$ 24,7 bilhões.

A ideia da fábrica chinesa de carros é ter mais uma planta. Nesse sentido, deve ser próximo a uma estrutura logística que atenda não só a fabricação como também a distribuição e exportação de veículos. O Norte capixaba, com incentivos da Sudene e, em breve, com a entrega das estruturas do ParkLogBR/ES desponta como lugar ideal.

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, disse que planos mais detalhados serão apresentados pela GWM na próxima visita ao Estado. Isso deve ocorrer na próxima semana (dias 24 ou 25). Ainda não há investimento previsto, mas pensando de forma conservadora, o Estado acredita que partiria de R$ 700 milhões.

GWM é uma das maiores da China

A GWM é a maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado. É a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%.

A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países. São 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo

O Espírito Santo já tem uma montadora de ônibus, a Marcopolo, em São Mateus.