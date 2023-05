Estado entrega reforma e ampliação da 6ª Delegacia Regional e da agência da Receita Estadual em Alegre

No município de Alegre, o governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, nesta quarta-feira (31), as obras de reforma e ampliação da 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil e da Agência da Receita Estadual no município. Juntos, os investimentos somam mais de R$ 1,2 milhão.

A Reforma da 6ª Delegacia Regional integra o Programa de reestruturação das unidades policiais dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Com as melhorias, a unidade passa a oferecer um atendimento mais confortável e humanizado ao público de Alegre e região. A obra foi realizada em 13 meses e contou com investimento de R$ 595 mil.

Casagrande destacou a importância da obra para a população alegrense. “Trabalharemos cada vez mais para ajudar a desenvolver o sul do Estado. A gente tem trabalhado muito, feito investimentos diferenciados aqui na região sul e hoje entregamos uma nova delegacia para Polícia Civil e uma nova agência da Secretaria da Fazenda. É uma alegria estar presente aqui no sul, trazendo benefícios, desenvolvimento e recebendo da população ainda mais confiança no nosso trabalho”, afirmou o governador.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, José Lopes, comemorou a entrega. “Fizemos essa reforma e procuramos atender todos os policiais que aqui trabalham, dando dignidade para que tenham satisfação em trabalhar em um local com condição ideal para desempenhar suas funções, além de dar dignidade à população atendida pela unidade”, declarou.

Nova delegacia

A 6ª Delegacia Regional de Alegre funciona em regime de plantão 24 horas e atende as ocorrências de flagrante dos municípios de Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.

O imóvel tem 581 metros quadrados e conta com instalações modernas, rampas de acessibilidade e calçada cidadã. A Delegacia tem um pavimento com acessibilidade, com recepções, cartórios, sala de investigação, gabinete do delegado, alojamentos, sala de videoconferência para Central de Teleflagrante, sala do plantão, duas celas, depósito, área de serviço, banheiros, incluindo banheiro com acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, cozinha, garagem coberta – além de uma sala para o Posto de Identificação, responsável pela emissão e entrega das carteiras de identidade.

Serviço:

6ª Delegacia Regional de Alegre

Endereço: Praça Henrique Wanderley, nº 559, Centro de Alegre

Horário de atendimento: 24 horas

Telefone de Contato: (28) 3552-1337 e (28) 3552-0295

Agência da Receita Estadual em Alegre

Com as obras de reforma e ampliação entregues nesta quarta-feira (31), a Agência da Receita Estadual em Alegre passa a proporcionar maior comodidade ao contribuinte que buscar atendimento no local. A unidade atende aos municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e Muniz Freire. No local, contribuintes encontram atendimento para 22 serviços oferecidos pela Receita Estadual, que podem ser agendados pelo site agenda.es.gov.br.

Com investimento de cerca de R$ 700 mil, a obra contemplou a segurança da edificação, com instalação de gradil, criação de uma garagem para guarda da viatura utilizada pelos auditores fiscais em operações, adaptação de banheiros segundo normas técnicas de acessibilidade, além de adaptação do ambiente interno com mudanças de layout e substituição mobiliários.

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, aponta que este é mais um investimento realizado pelo Governo do Estado para assegurar um padrão de excelência no atendimento ao cidadão, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. “O principal ganho com a reforma foi a ampliação da acessibilidade, que é fundamental para garantir a inclusão de pessoas com deficiências”, disse.

Fonte: GOVERNO ES