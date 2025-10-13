Estado encerra primeiro bloco de disputa dos Jogos Escolares Brasileiros com nove medalhas

O Espírito Santo encerrou, neste domingo (12), a participação no primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), em Uberlândia (MG), com um total de nove medalhas: três de ouro, três de prata e três de bronze.

A modalidade que mais se destacou foi a natação, que levou o Estado ao pódio sete vezes. Nas piscinas, brilhou o talento de uma das grandes promessas do esporte brasileiro, Matheus Ngome, que faturou quatro medalhas: ouro nas provas dos 50m livre e 50m borboleta, prata nos 100m borboleta e bronze no revezamento 4x50m livre misto, ao lado de Isabela Santos, Luíza Pimenta e Pietro Piculi.

“Prometi trazer essas medalhas para o Estado e cumpri. Agora vamos ficar na torcida pelas outras modalidades”, comentou Matheus Ngome, que herdou o sobrenome do pai, Landry, natural do Gabão.

Já a última medalha desta primeira parte da competição veio na noite de domingo (12), com as meninas do futsal da EMEF David Gomes, de Ibatiba. Elas derrotaram, na decisão da série cobre, o Colégio Sistema (RN) por 5 a 2, conquistando o título.

Próximo bloco

Agora, os Jeb’s fazem uma pausa e retornam nesta quarta-feira (15) com o segundo bloco. Desta vez, as disputas serão em atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, ginástica rítmica, judô e taekwondo.

Sobre os Jeb’s

Organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jeb’s reúnem 5.353 atletas de escolas públicas e particulares de todo o Brasil, de 12 a 14 anos, selecionados nas etapas estaduais realizadas pelos governos e federações filiadas.

No caso do Espírito Santo, os estudantes garantiram vaga na competição por meio dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), organizados anualmente pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que também é responsável pelo custeio das passagens e dos uniformes da delegação capixaba rumo a Minas Gerais.

Confira o quadro de medalhas completo da edição 2025 dos Jeb’s após o encerramento do primeiro bloco:

QUADRO DE MEDALHAS – TIME ES – JEB’S 2025 – 9 MEDALHAS (3 OUROS, 3 PRATAS E 3 BRONZES)

OURO

FUTSAL (série cobre) – EMEF David Gomes (feminino)

NATAÇÃO (série ouro) – Matheus Ngome (50m borboleta masculino)

NATAÇÃO (série ouro) – Matheus Ngome (50m livre masculino)

PRATA

NATAÇÃO (série ouro) – Matheus Ngome (100m borboleta masculino)

NATAÇÃO (série bronze) – Sophia Nery (50m peito feminino)

TÊNIS DE MESA (série bronze) – Matheus Miranda (individual masculino)

BRONZE

NATAÇÃO (série ouro) – Isabela Santos, Luíza Pimenta, Matheus Ngome e Pietro Piculi (revezamento 4x50m livre misto)

NATAÇÃO (série ouro) – Pietro Piculi (100m livre masculino)

NATAÇÃO (série bronze) – Isabela Santos (50m costas feminino)

