Estado do Rio registra menos de 150 mortes por covid-19 em 24 horas

O número de óbitos registrados nesta -feira (5) por covid-19 no estado do Rio de Janeiro caiu reduziu em relação aos dois dia anteriores, quando foram notificados mais de 300 casos em 24 horas. foram 146 óbitos no estado. Na quarta-feira (3), foram 324 – recorde de óbitos pela doença no estado – e ontem (4), 317.

De acordo com o boletim de da Secretaria de Estado de Saúde do Rio , até esta -feira, foram confirmados 63.066 casos e 6.473 óbitos pela covid-19 no estado. Há ainda 1.185 óbitos em investigação e 268 foram descartados. Até o momento, 47.091 pacientes se recuperaram da doença.