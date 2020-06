Estado do Rio registra 202 mortes por covid-19 em um dia

O estado do Rio de Janeiro teve mais 202 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com boletim divulgado n (27) pela Secretaria de Estado de Saúde, desde o início da pandemia, em março, foram confirmados no Rio de Janeiro 108.803 casos da doença e o número de mortes chega a 9.789. Há ainda 1.053 óbitos em investigação e 294 foram descartados.

Os pacientes recuperados são 88.784.

Das 9.789 vítimas de covid-19 no estado, a capital tem o maior número: 6.366. São Gonçalo, com 424 vítimas, ultrapassou Duque de Caxias, que, até então, era a segunda em número de óbitos, e agora soma 418. Em seguida, vêm Nova Iguaçu (338); São João de Meriti ( 211); Niterói (184); Belford Roxo (175); Magé (132); Itaboraí (123); Mesquita (106); Petrópolis (92); Campos dos Goytacazes (91); Angra dos Reis (79); Nilópolis (77); Itaguaí (76) e Macaé (75.

A cidade do Rio tem também o maior registro de casos confirmados (55.286), seguida por Niterói (6.121); São Gonçalo (4.927); Nova Iguaçu (3.210); Duque de Caxias (3.007); Itaboraí ( 2.418); Angra dos Reis (2.108); Macaé (2.047); Campos dos Goytacazes (1.738); Volta Redonda (1.633); São João de Meriti (1.623); Magé (1.609); Queimados (1.605); Belford Roxo ( 1.404); Itaguaí (1.320); Maricá (1.197); Teresópolis (973); Petrópolis (806); Cabo Frio (799) e Rio das Ostras (767).

Mais informações podem ser obtidas no painel de monitoramento de casos no estado do Rio .