Estado do Rio registra 158 mortes por Covid-19 em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais 2.567 casos e registrou 158 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, chega a 30.372 o total de casos confirmados e a 3.237 o de óbitos. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há ainda 1.045 óbitos em investigação e 25.397 pacientes se recuperaram da doença.

A secretaria esclareceu que as mortes e confirmações da doença registradas no boletim não ocorreram nas últimas 24 horas, podendo ser casos que estavam represados nos laboratórios, aguardando exames. Segundo a SES, nas últimas semanas, a capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e de laboratórios parceiros dobrou , passando de 900 para até 1.800 amostras analisadas por dia.

A capital continua com o maior número de casos confirmados , com 17.066 infectados pelo coronavírus, ou 56,1% do total do estado. Entre os demais municípios com maior número de casos, aparecem Niterói (1.968), Nova Iguaçu (1.179), Duque de Caxias (1.161), São Gonçalo (857), São João de Meriti (606), Volta Redonda (545), Itaboraí (528), Belford Roxo (498), Mesquita (410), Angra dos Reis (404), Queimados (384), Campos dos Goytacazes (372), Magé (350), Petrópolis (273), Nilópolis (244), Teresópolis (232), Cabo Frio (222) e Maricá (200).

O número de óbitos pela doença também é puxado pela capital, que registra 2.249 mortes, ou 69,4% do total do estado. Em seguida, entre os municípios com maior número de mortes, aparecem Duque de Caxias (155), Nova Iguaçu (106), São Gonçalo (74), Niterói (65), Belford Roxo (57), São João de Meriti (55), Itaboraí (43), Mesquita (43), Magé (36), Nilópolis (27), Petrópolis (27), Itaguaí (24), Volta Redonda (19), Angra dos Reis (18), Maricá (17), Macaé (16), Teresópolis (16), Campos dos Goytacazes (14) e Nova Friburgo (13).

O estado do Rio tem-se alternado com o Ceará na segunda posição em número de casos de Covid-19 no país, atrás apenas de São Paulo. Por isso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento até o dia 31 deste mês.