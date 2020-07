Estado do Rio registra 132.822 casos e 11.624 mortes por covid-19

O estado de São Paulo contabilizou 417 óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo boletim divulgado hoje (14). número muito próximo ao recorde diário, registrado no dia 23 de junho, quando 434 morreram em decorrência do vírus. Com isso, o estado soma 18.324 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os boletins são divulgados diariamente e mostram os registros feitos nas 24 horas entre a divulgação anterior e a mais recente.

O estado também contabilizou, em 24 horas, 12 mil novos casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, número próximo do recorde diário, ocorrido no dia 2 de julho, que teve 12.244 novos casos. Assim, o estado chegou à soma de 386.607 pessoas infectadas pela doença. Dos 645 municípios do estado, 636 registram ao menos um caso confirmado da doença.

Os recordes de casos e de óbitos geralmente ocorrem às terças-feiras, quando são contabilizados os exames que ficam represados nos finais de semana.

O balanço de hoje (14) foi divulgado com atraso. Segundo Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, isso ocorreu por um problema no banco de dados do Ministério da Saúde, que já estava em correção.

Entre o total de casos diagnosticados com covid-19, estão recuperados 240.184 pacientes, sendo que 52.988 se recuperaram após internação.

O número de pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus subiu muito hoje (14), ficando acima de 15,2 mil e batendo recorde. Há 6.173 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado, um número acima da média, que costuma ficar entre 5 mil e 6 mil pacientes. Há ainda 9.116 pacientes internados em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado gira em torno de 66,2%, enquanto na Grande São Paulo está em torno de 64,9%.