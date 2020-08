Estado do Rio de Janeiro registra mais de 16 mil mortes por covid-19

O governo de São Paulo informou hoje (29) que o estado já totaliza 29.944 óbitos por covid-19. Até o momento, são 801.422 casos confirmados da doença, que chegou a 644 dos 645 municípios que compõem o estado.

Ao todo, 88.827 dos pacientes apresentaram um quadro de saúde que demandou internação hospitalar e tiveram alta médica. A soma de pacientes recuperados é de 609.618, segundo o balanço.

As taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são de 51,6% na Grande São Paulo e de 54,1% no estado. O número de pacientes que ainda permanecem internados é 10.837, dos quais 6,1 mil estão em leitos de enfermaria e 4.734 em UTI.

Quanto ao perfil de pacientes que morrem após contrair a doença, a predominância é de pessoas do gênero masculino (17.272), ao contrário do que mostram dados de casos confirmados, em que as mulheres estão em maior número (421.921). Os óbitos ainda se concentram entre pacientes com 60 anos ou mais de idade (75,7%).

“Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (59,1% dos óbitos), diabetes mellitus (43,2%), doenças neurológicas (10,8%) e renal (9,5%), pneumopatia (8,2%).

Outros fatores identificados são obesidade (7,4%), imunodepressão (5,6%), asma (3,1%), doenças hepáticas (2,2%) e hematológica (1,9%), Síndrome de Down (0,5%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%).

Os fatores de risco foram identificados em 23.981 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,1%)”, complementa a nota do governo.