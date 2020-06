Estado do Rio de Janeiro registra 239 mortes por covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio registrou 239 mortes por convid-19 nas 24 horas entre o boletim divulgado nesta segunda-feira (16) e o de hoje. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde até esta ça-feira foram registrados 83.343 casos confirmados e 7.967 óbitos pelo novo coronavírus no estado. Há ainda 1.133 óbitos em investigação.

A cidade do Rio lidera os casos confirmados com 43.874 infectados pela doença. Em seguida, vem Niterói, na região metropolitana com (4.719) e São Gonçalo (3.106), na mesma região. Na ordem vem Nova Iguaçu (2.658); Duque de Caxias (2.308); Itaboraí (1.762); Macaé (1.584); Angra dos Reis (1.574); São João de Meriti (1.330); Queimados (1.311); Campos dos Goytacazes (1.250); Magé (1.188); Volta Redonda (1.161); Belford Roxo (1.122) e Itaguaí (949) entre as cidades com maior número de casos registrados de covid-19.

Óbitos

Do total de 7.967 mortes por covid-19 no estado do Rio, a capital fluminense é a cidade com maior número de registros, com 5.239 óbitos. Em seguida vem Duque de Caxias (351); São Gonçalo (293); Nova Iguaçu (286); São João de Meriti (157); Niterói (155); Belford Roxo (151); Magé ( 114); Itaboraí (107); Mesquita (95) Petrópolis (73); Campos dos Goytacazes (62); Angra dos Reis e Itaguaí (61) com maior número de mortes pela covid-19.