Estado do Rio confirma mais 152 vítimas por covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) confirmou no boletim de hoje (1º) mais 152 mortes por covid-19 nas cidades fluminenses desde ontem. Ao todo, desde março, a pandemia levou 16.217 pessoas à morte no estado, e outros 455 óbitos estão em investigação.

O número de casos confirmados da doença teve no balanço de hoje um acréscimo de 3.169 ocorrências, o que elevou o total acumulado para 226,8 mil casos. O número de recuperados chegou a 204.845, e cerca de 5,3 mil casos são considerados ativos e estão em acompanhamento pelas autoridades de saúde.

A capital fluminense chegou hoje a 91.688 casos e 9.737 óbitos. Em relação aos números de ontem, o Rio de Janeiro teve 74 novos óbitos e 1.222 novos diagnósticos.

Fora da capital, o número de mortes pela doença é maior em São Gonçalo (660), Duque de Caxias (655), Nova Iguaçu (521), São João de Meriti (393), Niterói (371), Campos dos Goytacazes (306), Belford Roxo (266), Itaboraí (197) e Magé (189)

Já o número de casos acumulados fora do Rio é maior em Niterói (11.256), São Gonçalo (10.942), Duque de Caxias (8.157), Belford Roxo (7.689), Macaé (7.101), Volta Redonda (5.597), Nova Iguaçu (5.428), Angra dos Reis (4.857) e Campos dos Goytacazes (4.587).