Estado de saúde de avó de Michelle Bolsonaro é gravíssimo

Plenário da Câmara / FLICKR / Reprodução Toffoli enviou mensagem de apoio a Bolsonaro, que está com a Covid-19





Na noite desta terça-feira (7), o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, emitiu nota em que deseja o “pronto reestabelecimento” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que está com a Covid-19 .





No comunicado, Toffoli criticou os memes e comentários negativos sobre o diagnóstico do presidente . “Uma sociedade livre não se constrói com ódio e intolerância, mas com respeito à diversidade, elemento essencial à convivência democrática”, afirmou.

Além da melhora de Bolsonaro, o magistrado também desejou melhoras a todos os casos ativos da Covid-19 no Brasil atualmente. Ele inclui em sua fala o “pessoal do Poder Judiciário” e afirmou que estão trabalhando “pela vida e pela paz”.

“Somente um processo de pacificação cicatrizará as feridas deixadas por essa pandemia, que já tirou 66.868 vidas no Brasil”, disse Toffoli .