Estado de São Paulo registra 14,3 mil mortes por novo coronavírus

O estado do Rio de Janeiro registra 111.298 casos confirmados do novo coronavírus e 9.819 mortes por covid-19. Segundo balanço divulgado hoje (28) pela Secretaria Estadual de Saúde, há ainda 1.222 óbitos em investigação, e 294 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 88.784 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense tem o maior número de vítimas da covid-19: 6.393. Em seguida, vêm São Gonçalo, com 424 mortes; Duque de Caxias, com 418; Nova Iguaçu, com 338; e São João de Meriti, com 211.

A cidade do Rio de Janeiro tem o maior número de casos confirmados com 56.060, seguida por Niterói (6.346), São Gonçalo (5.075), Nova Iguaçu (3.254) e Duque de Caxias (3.089).

Mais informações podem ser obtidas no painel de monitoramento de covid-19 no estado do Rio de Janeiro.