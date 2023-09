Estado autoriza macrodrenagem do Canal do Congo e pavimentação de ruas em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, no início da noite desta terça-feira (12), o início da macrodrenagem do Canal do Congo e de obras de drenagem e pavimentação de ruas em 13 bairros de Vila Velha. Foi autorizada ainda a transferência de recursos para o Município para execução de obras de contenção de encostas. Os investimentos têm valor global de R$ 42,2 milhões, com recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas.

“É sempre bom vir à Vila Velha para fazer entregas e anunciar novas obras estruturantes. Esse é mais um investimento importante que vai atender a mais de 70 mil moradores em 13 bairros, mudando para melhor a vida de quem mora na Região 5. Desde o meu primeiro mandato, temos priorizado essa região onde as pessoas mais precisam dessas políticas públicas. Estamos construindo a Estação de Tratamento de Esgoto de Ulysses Guimarães, além da drenagem e pavimentação de várias ruas. Sem contar os investimentos em educação, saúde e esporte nessa região”, afirmou o governador.

As obras de macrodrenagem do Canal do Congo, bem como a drenagem e pavimentação de vias serão executadas pela Prefeitura Municipal, nos seguintes bairros: Cidade da Barra, São Conrado, Vinte e Três de Maio, Ulisses Guimarães, Riviera da Barra, Barra do Jucu, Praia da Concha, Praia dos Recifes, Barramares, Terra Vermelha, Normília da Cunha, Residencial Jabaeté e João Goulart. O valor do investimento é de R$ 38,2 milhões.

Já as obras de contenção de encostas serão realizadas nos bairros Zumbi dos Palmares, Olaria e Vila Garrido, totalizando 11.642,62 metros quadrados, com valor de R$ 4 milhões. Caberá ao Município, a partir do recebimento do recurso, promover o processo que resultará, posteriormente, na execução das obras. Ao todo, serão 9.054 metros de macrodrenagem e 21.250 metros quadrados de pavimentação de vias.

“As pessoas da Região 5 esperaram por muito tempo investimentos e com essa parceria nossa com o governador, esses investimentos chegaram. Essa obra vai fazer a drenagem de toda a região para o Rio Jucu e de lá para o mar. Estamos fazendo justiça social, pois essa região quis se emancipar por não receber investimentos. Quando vejo esse parquinho aqui em Ulysses Guimarães, vejo justiça social, pois é o mesmo parquinho que temos na orla ou na Praia da Costa. Por onde se anda em Vila Velha tem obra da Prefeitura e do Governo do Estado”, destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, reforçou a importância dos investimentos, em especial, das obras de contenção de encostas que vão minimizar riscos geológicos e evitar a perdas de vidas humanas e prejuízos materiais. “As obras vão proteger a população de alagamentos e enchentes, melhorando a qualidade de vida e protegendo o patrimônio dos moradores. O Governo do Estado investe fortemente em todos os municípios capixabas com os recursos do Fundo Cidades”, disse.

O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas está inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Tem como objetivo a realização de ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres, de prevenção a eventos hidrológicos extremos e conservação e revitalização de recursos hídricos. Dessa forma, além de preservar vidas, ajuda a promover o desenvolvimento sustentável do Estado.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Denninho Silva e Mazinho dos Anjos; além de vereadores e lideranças locais.

