Estado autoriza início da construção de muro de contenção em Cariacica

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), assinou, nesta terça-feira (14), a Ordem de Serviço do convênio para construção de um muro de contenção no bairro Jardim América, em Cariacica. O investimento é de R$ 6.050.187,32. A solenidade foi realizada no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória.

O governador Renato Casagrande destacou que esse é o primeiro convênio assinado com município este ano. Ele apontou a necessidade da realização de obras para garantir maior segurança à população. “O Espírito Santo é o Estado que mais tem áreas de risco de deslizamentos no País e temos muitas obras de infraestrutura a serem feitas. Essa é uma delas”, disse.

Casagrande prosseguiu: “Estamos fazendo outro repasse importante esse ano que será através do Fundo Cidades. Os municípios podem nos apresentar propostas, sejam para obras em encostas ou de infraestrutura em geral para que possamos avaliar. Em Cariacica temos investimentos em saneamento e macrodrenagem, além disso vamos resolver a questão da Alice Coutinho”, frisou o governador.

O muro irá estabilizar a Rua Cândida de Oliveira e toda sua encosta, que sofrem constantes desgastes e erosão em função das chuvas. “É uma obra emergencial, que já foi iniciada e trará segurança aos moradores e para quem transita no local. Além disso, preservará as residências da região, que acabam correndo riscos em virtude dos processos erosivos no período de chuva. São 2.096 metros quadrados de obra, com 137 metros de extensão e altura variando entre 7,50 e 12,50 metros”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O trecho será estabilizado com uma técnica de contenção chamada “cortina atirantada”, que é uma estrutura que não sobrecarrega a encosta e ocupa pouco espaço. O valor do convênio será pago em três parcelas, sendo que a primeira, no valor de R$ 1.160.402,04 já foi paga. As outras duas, no valor de R$ 2.444.892,64 cada, serão pagas na medida em que a obra for sendo executada e a Prefeitura prestar contas com a Sedurb.

Estiveram presentes na solenidade a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; o prefeito do município, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho; os deputados estaduais Euclério Sampaio e José Esmeraldo; o presidente da Junta Comercial, Carlos Rafael; a diretora-presidente do Diário Oficial do Estado, Madalena Santana; além de vereadores e lideranças do município.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Karolina Gazoni

(27) 3636-5002 / 99982-8559

[email protected]durb.es.gov.br / [email protected]