Estado assina convênio para limpeza e desassoreamento de córregos em Mimoso do Sul

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta terça-feira (11), o convênio para a limpeza e desassoreamento dos córregos Belmonte, Santa Marta, da Serra e do Rio Muqui do Sul, no município de Mimoso do Sul. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), é de R$ 3,3 milhões nesta ação.

O convênio prevê a execução dos serviços em 5.719 metros de extensão, contemplando intervenções estratégicas para evitar o acúmulo de sedimentos e facilitar o escoamento das águas. O município de Mimoso do Sul foi um dos principais afetados pelas fortes chuvas que atingiram os municípios do sul capixaba em março do ano passado.

“Foi um trabalho que envolveu toda a população e o poder público – Governo do Estado e Prefeitura – para recuperar a cidade. Essa união de esforços produziu muito bons resultados. Infelizmente, não conseguimos recuperar as vidas perdidas, mas podemos recuperar a esperança de dias melhores. As obras, principalmente as de limpeza, seguem até hoje. O processo de reconstrução é demorado, mas não podemos parar”, afirmou o governador.

Casagrande listou outras ações do Governo do Estado nesse processo de reconstrução. “A Agerh está fazendo estudo de barragem de regulamentação de vazão e a gente aproveita o momento para dar um passo a mais no desassoreamento do rio. Estamos desapropriando o terreno para fazer as casas populares e começar a remontar a infraestrutura. Temos feito investimentos de contenção de pedras e encostas para que o município enfrente esses desafios. Fizemos ainda um contrato com a empresa Sanepar para monitorar as condições hidrometeorológicas de forma mais adequada”, completou.

Durante o evento, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância da iniciativa para minimizar os impactos das chuvas intensas na região. “Sabemos que as fortes chuvas têm causado desafios à infraestrutura urbana e à segurança da população. Com este investimento, estamos garantindo maior vazão e fluidez da água nos córregos e no rio, reduzindo riscos de enchentes e melhorando a qualidade de vida da população de Mimoso do Sul”, disse.

Ele também ressaltou que o investimento reforça o compromisso do Governo do Estado com ações preventivas e estruturantes. “Nosso objetivo é garantir que as cidades capixabas estejam mais preparadas para os desafios climáticos. O desassoreamento e a limpeza dos córregos são ações essenciais para reduzir danos causados pelas chuvas e oferecer mais segurança para a população”, enfatizou Marcos Soares.

Também estiveram presentes o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa; os deputados estaduais Dr. Bruno Rezende e Allan Ferreira; os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação), Nara Borgo (Direitos Humanos), Tyago Hoffmann (Saúde), Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo), Cynthia Grillo (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social); além de dirigentes de autarquias e órgãos públicos.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

[email protected]

Assessoria de Comunicação Sedurb

Fernanda Magalhães

(27) 99661-7588

Fonte: GOVERNO ES