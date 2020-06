Estado anuncia obras de infraestrutura e reforma de escolas em Vila Velha

.

A sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória, a partir desta segunda-feira (29). A iniciativa contribui para o projeto de Constituição do Núcleo Administrativo do Governo na região central da Capital. A autarquia, assim como a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), está acomodada no imóvel que abrigava a antiga C&A, no Edifício Trade Center.

Com a mudança, Idaf e Agerh deixaram o imóvel localizado na Mata da Praia, passando a atender no Centro de Vitória. O imóvel para onde houve a mudança tem área de 4.093 metros quadrados e abrigará, ao todo, 257 servidores das duas autarquias. A transferência para a região reduzirá em R$ 857 mil, por ano, os gastos com aluguel das sedes. A ação representa também a valorização do centro histórico da cidade.

“Os principais motivos para a transferência de órgãos e autarquias para o Centro são proporcionar uma melhor integração entre as repartições estaduais, reduzir custos de aluguel, contribuir para a revitalização do bairro e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos”, destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Para o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, além da mudança contribuir com o projeto de revitalização do Centro, o valor economizado poderá ser aplicado em outras áreas relacionadas às atividades do Instituto. “Ainda estamos concluindo a etapa de mudança, mas, como muitos serviços foram digitalizados por conta da pandemia, o atendimento não será prejudicado”, disse o diretor.

Próximas transferências

Além da Agerh e do Idaf, serão transferidas para o Centro de Vitória a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vitória e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES).

Atualmente, a Sedurb está alocada no centro empresarial de um shopping, na Praia da Costa, em Vila Velha. A pasta ocupará dois andares do Edifício Ames, localizado na Rua Alberto Oliveira Santos. O espaço está sendo reformado pelo locador, para adequá-lo ao recebimento de 96 servidores, e tem previsão de entrega para agosto deste ano. Após a mudança de sede, a secretaria terá economia anual de R$ 280.635,72 com custos de aluguel.

A Ciretran Vitória, que conta com 43 profissionais, realizará atendimento ao público num prédio de 1.816,80 metros quadrados, localizado na Rua Henrique de Novaes, com acesso também pela Avenida Princesa Isabel. A transferência está prevista para julho deste ano e proporcionará redução de mais de meio milhão de reais por ano de gastos com aluguel.

Já o Procon-ES sairá do espaço alugado e ocupará um prédio próprio, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro. O novo imóvel conta com 14 pavimentos, quatro elevadores, salas para treinamento, espaço de convivência, auditório, vagas de garagem, bicicletário e acessibilidade. As obras de reforma da edificação serão iniciadas em julho e a mudança de sede deve acontecer até dezembro deste ano. Com a mudança de sede, o Procon economizará mais de R$ 180 mil ao ano, pois não terá mais gastos com aluguel e condomínio.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seger

Vitor Possatti Rodrigues / Simone Espindula Batista

[email protected] / [email protected]