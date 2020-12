Estado anuncia investimento de R$ 26 milhões em obras de macrodrenagem em Colatina

O município de Colatina vai receber mais de R$ 26 milhões em obras de macrodrenagem na bacia hidrográfica do Córrego São Silvano. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira (15). Já foi publicado o Edital para execução das obras, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) com recursos do Governo Federal.

As obras irão minimizar os constantes alagamentos que ocorrem na região, os quais impactam na economia dos bairros, assim como acarretam prejuízos aos moradores situados na área de influência. Situação que vem se agravando ao longo dos anos devido ao avanço da urbanização, relacionada principalmente a impermeabilização de áreas e a construção de residências próximas à calha do Córrego São Silvano. Mais de 25 mil moradores da região serão beneficiados com as intervenções.

“Frequentemente estamos anunciando investimentos em obras de macrodrenagem, principalmente em Vila Velha, Viana e Cariacica. Hoje estamos anunciando esse robusto investimento para melhorar a infraestrutura da cidade de Colatina. Aproveito para agradecer a nossa bancada federal pela conquista e a destinação desse recurso para a obra. Nosso governo está dando passos adiante na melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida dos capixabas”, afirmou o governador Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, a macrodrenagem é um dos programas mais importantes do Governo. “Precisamos fazer a nossa parte e dar um passo adiante para proporcionar muito mais qualidade de vida aos moradores de Colatina. Executando obras de prevenção para que estejamos preparados para as mudanças climáticas que estamos vivendo”, destacou.

As licitações para as obras serão na modalidade de concorrência e as empresas interessadas poderão entregar suas propostas até às 10 horas do dia 14 de janeiro de 2021. A abertura dos envelopes será realizada às 10h30 do dia 14 do mesmo mês. O edital completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu Licitações.



Obras

– Reservatórios de amortecimento de cheias: 03 reservatórios localizados a montante da bacia;

– Galeria de águas pluviais: localizada nas proximidades do Córrego São Silvano, abrangendo os bairros Carlos Germano Naumann e Industrial Alves Marques, com extensão aproximada de 3.200 metros e dimensões 3,0m x 2,0m (3.000 metros) e 1,5m x 1,5m (200 metros);

– Parque Linear: localizado no bairro Carlos Germano Naumann, compreendendo uma área de 270,0 m²;

– Tampas de Concreto: instalação de 03 tampas de concreto armado em determinados trechos do Córrego que estão a céu aberto.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Fernanda Magalhães

(27) 3636-5002 / 99661-7588

[email protected]