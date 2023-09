Estado anuncia construção de duas novas unidades de saúde em Ponto Belo

O Governo do Estado anunciou, nessa quinta-feira (21), o início das obras de construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no bairro Alvorada e no distrito de Itamira, no município de Ponto Belo, localizado na microrregião Nordeste. O investimento total é de R$ 5,3 milhões na construção das unidades, que já foram licitadas. Até o momento, o município já recebeu R$ 291 mil referentes à primeira parcela das obras.

“A Saúde é uma das áreas estratégicas do nosso Governo e gerenciamos intensivamente suas ações, investindo no cuidado com o capixaba, desde a atenção básica até procedimentos mais complexos, em nível hospitalar”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, que representou o governador Renato Casagrande na solenidade, com a presença do prefeito Jaime de Oliveira, entre outras autoridades locais.

Ponto Belo é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10. O Plano Decenal APS+10 visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS no Espírito Santo.

A iniciativa fomenta a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

Ainda no município, foi inaugurada a Sala de Raio-X Digital Antônio Barbosa Santos, no Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus. O novo aparelho, de tecnologia avançada, foi adquirido com recursos do Governo do Estado. A partir de agora, os munícipes não terão que se deslocar a outros municípios para a realização de exames deste tipo.

