Estádio Kleber Andrade sedia decisão da Copa Espírito Santo 2021

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco da grande final da Copa Espírito Santo de 2021. Neste domingo (28), Nova Venécia e Aster se enfrentam, a partir das 15 horas, pelo jogo único e decisivo.

A partida vai ter transmissão ao vivo pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net), e nos canais da TVE no Facebook e YouTube

Não existe nenhuma vantagem na final. Ao final da partida, se ocorrer a igualdade no resultado, a decisão será nas penalidades máximas. O grande campeão da Copa Espírito Santo 2021 garante vaga, em 2022, nas disputas do Campeonato Brasileiro da Série D, da Copa do Brasil e da Copa Verde.

Desafio de Ciclismo São José de Anchieta

Também no domingo (28), acontece o Desafio de Ciclismo São José de Anchieta. A prova é realizada entre as cidades de Vitória e Anchieta, no caminho que era percorrido pelo padre São José de Anchieta, no Espírito Santo.

A largada vai ser às 7 horas, no Palácio Anchieta, localizado na Praça João Clímaco, na Cidade Alta, Centro de Vitória. Serão cerca de 80 quilômetros até o Santuário, local da finalização e premiação da prova.

