Está tentando emagrecer? Veja 5 erros que te impedem de recuperar a boa forma

Muita gente tem como meta de Ano Novo perder alguns quilinhos, recuperar a boa forma e adotar um estilo de vida mais saudável, principalmente após se jogar na comida e na bebida nas festas de Natal e Réveillon.

arrow-options shutterstock Pequenos hábitos fazem toda a diferença e podem te atrapalhar a conquistar o peso que deseja

Reavaliar algumas atitudes é fundamental para entender o que te impede te ter uma vida saudável e conquistar o corpo que deseja. Em muitos casos, hábitos vistos como inofensivos podem atrapalhar o objetivo final e, o pior, atrapalhar a sua saúde.

A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, lista os cinco principais erros cometidos por quem quer correr atrás do prejuízo dos excessos de fim de ano:

Fazer restrições alimentares em excesso, o que favorece a falta de nutrientes na alimentação. Não se hidratar corretamente, para reduzir a sensação de inchaço. Deixar de fazer atividades de força, como a musculação, apostando somente nas atividades aeróbicas. Basear a dieta em apenas alguns alimentos, com o apelo de que eles oferecerão resultados mais rápidos. Fazer uso em excesso de chás diuréticos, que podem, inclusive, atrapalhar a hidratação e favorecer a perda de alguns minerais importantes para o nosso corpo.

arrow-options shutterstock Brócolis tem fama de ter calorias negativas e ajuda na dieta, mas exagerar e ficar só em um alimento não vai te fazer perder peso

“Todas essas ações prejudicam a saúde do organismo e não favorecem os hábitos que realmente ajudam”, pontua. A profissional aponta que um erro grande é pensar que é possível perder peso rápido, em questão de dias. “Quando esperando resultados de estratégias ‘milagrosas’, deixamos de focar no que realmente seria eficiente”, acrescenta.

Como recuperar a boa forma?

A resposta é simples: voltar para a rotina. “Sempre digo que os meus pacientes mais bem sucedidos na perda de peso não são os que nunca exageram, mas sim os que voltam rápido pra rotina. Isso inclui alimentação equilibrada, sem grandes restrições, boa hidratação e prática regular de atividades físicas”, comenta Renata.

Pensando no cardápio ideal, a nutricionista fala que frutas, verduras e legumes não devem ficar de fora na hora de montar o prato, já que são ricos em fibras e antioxidantes fundamentais para reequilibrar o corpo. Além disso, as fibras ajudam na saciedade e no bom funcionamento do intestino.

Hidratação também é o segredo. “Lembrando que uma hidratação é feita com o consumo de água fracionado ao longo do dia. Água de coco verde e chás diuréticos – como chá verde, chá de alecrim, carqueja, chá branco, chá de gengibre e hibiscus também podem pode ser ingeridos, desde que não substituam a ingestão de água”, explica.

Renata ainda lembra que é importante evitar açúcar e carboidratos refinados, pois aumentam a secreção da insulina, a fome e a retenção de líquidos. Ultra processados também devem ser cortados da dieta, já que dificultam a perda de peso e favorecem a retenção. Por fim, deixar o álcool de lado, o maior vilão quando o assunto é inchaço.

Receitas para ajudar a recuperar o peso

Além das dicas para driblar os erros, Renata sugere algumas receitas para adotar na dieta e recuperar o peso :

Snacks

arrow-options Divulgação Mix de castanhas são boas opções de snacks

Palitos de cenoura ou pepino, temperados com limão

Ovinhos de codorna temperados com orégano

Frutas como cereja, kiwi, mirtilos, morangos, lichia, abacate e coco seco

Oleaginosas, como as amêndoas, avelãs, castanhas, nozes

Salada de rúcula com pera e damasco



arrow-options Divulgação A salada de rúcula é nutritiva, saborosa e opção certa para a dieta

1/3 maço de rúcula lavado

1 pera média fatiada

4 a 5 damascos fatiados

4 a 5 nozes cortadas ao meio

4 bolinhas de muçarela de búfala

Sal e azeite para temperar

Preparo: Monte a salada, acomodando primeiro a rúcula, em seguida os demais ingredientes em um bolw. Tempere com sal e azeite e consuma no almoço ou no jantar.

Suchá cítrico

arrow-options Divulgação Hidratação é fundamental para uma dieta saudável e o suchá é a indicação da nutricionista

1 colher de sopa de gengibre ralado

1/2 limão siciliano

½ laranja lima

1 cravo da índia

300 mL de água

Ferva a água com o gengibre e o cravo da índia.

Deixe esfriar e acrescente o suco do limão e da laranja.

Preparo: Leve para a geladeira por cerca de 15 minutos e consuma em seguida.