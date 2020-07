Está sofrendo com o home office? Veja 6 posturas de ioga para alongar o corpo

Depois de meses trabalhando em casa, muitas vezes sem a cadeira ideal ou com notebook apoiado no colo ou em uma bancada, o corpo está reclamando. São dores aqui, tensões ali.

O Delas consultou os educadores físicos Fabiana Mengale e Thiago Neglia, do aplicativo de exercícios Sem Desculpas, para trazer posturas de ioga que te ajudarão a alongar todo o corpo, principalmente aliviar a coluna, e se livrar das dores do home office.





Dicas gerais

Durante os movimentos não esqueça de inspirar e expirar. A respiração colabora para um melhor alongamento, portanto, fique atento, não bloqueie sua respiração, deixe o ar entrar e sair livremente.

O alongamento pode ser feito diariamente. Em cada exercício, fique de 40 segundos a um minuto em cada posição. Pode repetir por duas a três vezes cada uma das posturas de ioga, mas no início faça de acordo com as suas limitações, respeitando seu corpo.

Posturas

1. Postura do Cachorro Olhando para Baixo

Freepik/reprodução Cachorro olhando para baixo (Adho Mukha Shvanasana)





Benefícios: Esta postura alonga a coluna cervical e fortalece o core, os tendões da perna e a região lombar.

Comece com suas mãos e joelhos, flexione para dentro os dedos dos pés, eleve o quadril e desça os calcanhares para o chão. Mantenha esta postura por cinco respirações.

2. Postura da Lua Crescente

Freepik/reprodução Lua crescente (Anjaneyasana)





Benefícios: Fortalecer e alongar toda a coluna.

Comece com a posição do cachorro, em seguida, leve o joelho direito em direção ao nariz e coloque o pé direito entre as mãos, abaixe o joelho de trás, apoie as mãos na coxa direita, elevando a coluna em linha reta. respire nessa posição, levante os braços ao lado do rosto e eleve o tórax para cima e para trás, com uma leve retroflexão da coluna. Respire profundamente pelo menos três vezes nessa posição.

3. Posição da criança

Freepik/reprodução Postura da criança (Balasana)





Benefícios: Essa posição alivia principalmente o desconforto na lombar.

Ajoelhe com o peito do pé encostando no chão. Com os braços estendidos, vá alongando para frente, caminhando com os dedos. Relaxe os ombros e pescoço.

4. Posição da Esfinge

Freepik/reprodução Esfinge (Salamba Bhujangasana)





Benefícios: Essa postura ajuda a melhorar o intestino e ovários.

De bruços, estique as pernas e deixe elas bem juntas. Espalme as mãos na altura do peito, respire fundo e eleva o peito. Você deve sentir o abdome alongar.

5. Postura de Pinça

Pixabay/Reprodução Pinça (Paschimottanasana)





Benefícios: Alongamento intenso dos tendões e também alongamento das costas.

Comece em uma posição sentada ereta, com as pernas bem esticadas à sua frente. Ande com suas mãos pelas pernas até alcançar os dedos dos pés ou não. Você ainda consegue um alongamento dos tendões e da coluna com as palmas das mãos descansando nas suas pernas, se passar um pouco do limite, volte e vá até onde você acha que está alongado o suficiente. Segure por três respirações.

6. Posição do peixe

Freepik/reprodução Postura do peixe (Matsyasana)





Benefícios: É uma postura ótima para a retro-flexão da coluna e abertura do peito. Traz benefícios para as glândulas tiróide e paratiróide.

Deitada de costas no chão com as pernas juntas e esticadas, deixe as palmas das mãos embaixo dos glúteos com os cotovelos retors. Enquanto expira abaixe sua cabeça e encoste o topo dela no chão.