Está disponível no site do Cepea o relatório de Custos de Produção de Leite

Cepea, 19/11/2021 – Confira:

Custo de produção de pecuária leiteira completa dois anos de alta consecutiva

Levantamento do projeto Campo Futuro mostra que o Custo Operacional da atividade leiteira sobe de forma consecutiva há 24 meses – mais precisamente, desde setembro de 2019. Especificamente em 2021 (de janeiro a agosto), o avanço do COE (Custo Operacional Efeito) é de fortes 14,05%. Por outro lado, o preço do leite pago ao produtor, ainda que opere em patamares recordes reais, registrou avanço bem menor no mesmo período, de 5%, considerando-se a “Média Brasil” líquida (em termos reais, deflacionando pelo IPCA de julho/21). Leia mais.