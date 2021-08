Está disponível no site do Cepea o relatório de Custos de Produção de Leite

Cepea, 10/08/2021 – Confira:

Com custos ainda em intensa alta, momento é de avaliar o rebanho

O ano de 2021 segue bastante desafiador aos produtores que se dedicam à pecuária leiteira. De janeiro a junho, o Custo Operacional Efetivo (COE) da atividade acumula forte avanço de 11,49%. Essa alta é observada mesmo após o custo ter subido expressivos 23,24% ao longo de todo o ano passado. O insumo que mais vem pesando no bolso do produtor tem sido o concentrado, que se valorizou 11,34% (“média Brasil”) no primeiro semestre de 2021. Esse cenário é resultado dos elevados preços da soja e do milho que nos últimos doze meses se valorizaram 35,19% e 85,72% respectivamente, o atual cenário é resultado da forte demanda tanto no mercado interno quanto externo e os baixos estoques nacionais. Leia mais.